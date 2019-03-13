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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" ينشئ شبكة سرية

الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" ينشئ شبكة سرية

الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" ينشئ شبكة سرية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:45

قال الجيش الإسرائيلي إن تنظيم "حزب الله" اللبناني الشيعي ينشئ "وحدة سرية" في الجولان السوري للعمل ضد أهداف إسرائيلية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يكشف عن محاولة المحور الشيعي لإقامة وتثبيت وحدة سرية لتتمتع بقدرات أكبر من الماضي للعمل ضد إسرائيل انطلاقا من الشق السوري لهضبة الجولان"، مشيرا إلى أن هذه الوحدة مازالت في مراحل إنشائها الأولية.

وقال البيان: "خلال صيف عام 2018 طرأ تغيير في ملامح نشاطات حزب الله في هضبة الجولان، حيث بدأ بإقامة وحدة ملف الجولان رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها. ويتم إنشاء الوحدة من خلال الاعتماد على أطر حزب الله الأخرى القائمة في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى بنية تحتية ووحدات في الجيش السوري وسكان سوريين في الشق السوري من الهضبة".

وأشار أفيخاي إلى أن هذه الوحدة يترأسها علي موسى عباس دقدوق، المعروف بأبي حسين ساجد، ويتركز نشاطها في "معرفة طبيعة منطقة هضبة الجولان، والقيام بتجميع المعلومات الاستخبارية عن إسرائيل ومنطقة الجدار الحدودي".

وتطالب إسرائيل حكومة الرئيس السوري بسار الأسد بـ"الالتزام باتفاقية فك الاشتباك" الموقعة بين الجانبين، عام 1974، وممارسة سيادتها على الشق السوري من الجولان ومنع أي "نشاط معاد" لحزب الله أو أي طرف آخر في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حرب كلامية الأربعاء 13 مارس 2019 - 15:06
تنظيم "حزب الله" اللبناني الشيعي .
*و هل هناك "حزب الله" اللبناني السني؟
* وإن كان إنشاء تلك الشبكة صحيحاً ،
لماذا تفشي إسرائيل هذا السر إعلاميا ؟
* كان على إسرائيل إبطال مفعول تلك الشبكة ،
دون أن يعلم حزبالله ذلك !!!
* ومن هنا يتبين أنها حرب كلامية ـ إعلامية ، لا غير .
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