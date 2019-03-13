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الرئيسية | خارج الحدود | السجن 6 أعوام لكاردينال مدان باغتصاب قاصرين

السجن 6 أعوام لكاردينال مدان باغتصاب قاصرين

السجن 6 أعوام لكاردينال مدان باغتصاب قاصرين
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:48

قضت محكمة أسترالية بسجن وزير الخزانة الأسبق للفاتيكان، الكاردينال جورج بيل، لمدة ستة أعوام بتهمة الاعتداء الجنسي على قصّر.

وأعلنت المحكمة في مدينة ميلبورن الأسترالية مدة العقوبة ضد الأسترالي، البالغ 77 عاما، اليوم الأربعاء. وجاء حكم رئيس القضاة بيتر كيد أقل على نحو واضح من العقوبة القصوى، والتي تبلغ مدتها 50 عاما.

وينفي بيل كافة الاتهامات الموجهة إليه؛ ويعتزم المسؤول السابق، الذي كان مقربا من بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، إثارة الاستئناف على الحكم، ومن المحتمل بدء قضية الاستئناف في يونيو المقبل.

ويقبع بيل في السجن منذ نهاية فبراير الماضي. ووصف القاضي كيد العقوبة بالمخففة بسبب عمر بيل وحالته الصحية وإنجازاته الحياتية.

وفي دجنبر الماضي خلصت هيئة محلفين في أستراليا إلى إدانة بيل بتهمة اغتصاب صبي من أفراد الجوقة الكنسية ،والتحرش بآخر في عامي 1996 و1997 في كاتدرائية ملبورن، عندما كان بيل يشغل في ذلك الحين منصب رئيس أساقفة الكتدرائية.

وأصبح بيل يشغل ثالث أعلى منصب في الفاتيكان عندما تولى وزارة الخزانة، وكان يعتبر من المستشارين المقربين للبابا فرنسيس. وبيل هو أعلى رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية مُدان حتى الآن بتهمة الاعتداء الجنسي على قصّر.

وبسبب الاتهامات، حصل بيل على إجازة لأجل غير مسمى قبل عامين، حتى تم إعفاؤه من مهام منصبه رسميا في فبراير الماضي.

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