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كُتّاب وآراء
دراسة: سيادة الأحقاد والعنصرية بمدارس أمريكا
أظهرت دراسة أن الضغائن السياسية والعداء العنصري قسم الطلاب في المدارس الثانوية الأمريكية، وأن الرئيس دونالد ترامب فاقم المشكلة بتصريحاته.
ودرس الباحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس 505 مدارس ثانوية. وذكرت أكثر من 60 في المئة من المدارس أن بعض طلابها تحدثوا بطريقة مهينة عن المهاجرين.
وقال أكثر من 80 في المئة من مديري هذه المدارس إن بعض الطلبة حقروا من شأن جماعات عرقية أخرى.
وأطلقت الجامعة على الدراسة عنوان "المدارس والمجتمع في عهد ترامب"، لكن مؤلفها قال إن الرئيس الجمهوري ليس المسؤول الوحيد عن التوترات في المدارس الثانوية.
وقال جون روجرز، أستاذ التعليم في جامعة كاليفورنيا، إن "التقرير صورة لهذا الوقت بالتحديد.. ليست صورة ضيقة عن أفعال رئيس واحد رغم أن أفعال هذا الرئيس تسهم في ذلك"، بينما أحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعقيب.