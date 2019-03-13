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كُتّاب وآراء
استمرار الحراك الجزائري الرافض "نظام بوتفليقة"
تواصلت اليوم الأربعاء المظاهرات المناوئة لاستمرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بالرغم من قراره عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل المقبل.
وخرج أساتذة التعليم العام في مسيرات احتجاجية بساحة البريد المركزي، بوسط الجزائر العاصمة، كما شهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة، تلبية لنداء أطلقه تكتل 6 نقابات مستقلة، من أجل دعم الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة لوزيرة التعليم نورية بن غبريت، كما انضم الطلبة لهذه الوقفات الاحتجاجية.
وخرج أساتذة وطلبة جامعة وهران، غرب الجزائر، في مسيرة احتجاجية للمطالبة برحيل النظام واحترام الارادة الشعبية.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تأييده للحراك الشعبي، ورفضه للإجراءات الأخرى التي أعلنها رئيس الجمهورية كونها لا تلبي المطالب الشعبية برحيل النظام وليس في تمديد عمره.
واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات غير دستورية، داعيا إلى الدخول في مرحلة انتقالية قصيرة المدى تتمخض عنها انتخابات رئاسية نزيهة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1- النظام العسكري سيقوم بإضاعة الوقت حتى يقضي بوتفليقة 05 سنوات
أخرى دون أن يحتاج إلى الانتخابات و أداء القسم، و إذا توفي بوتفليقة فإنه سيتم البحث عن شخص يشبهه.
2- تريد فرنسا و أمريكا أن يبقى الوضع في الجزائر غامضا حتى تضغطا على الجزائر و تستفيدا من خيرات الجزائر لأن الغرب لايهمه سوى خيرات دول العالم الثالث.
3- الهدف من التمديد هو القضاء على الحراك الشعبي و تقسيمه بين مؤيد و معارض لبوتفليقة.
الجيش مكانه التكنات و مهنته الوحيدة هي الدفاع عن الوطن و تأمين حدوده..لا ان يتحدث عن الشعب و السياسة و التقدم و الوعي الشعبي....
اي دولة في العالم يدخل الجيش في تدبير شؤنها تكون دولة فاشلة قمعية...
انظروا الى مصر...يد الجيش ممتدة حتى الى حفاظات الاطفال...ومهما علت جعجعة التناطح السياسي في مصر فستبقى دولة فاشلة لأن من يسيرها هم العسكر..
قد لا نفتخر بأي شيء في المغرب ولكن على الاقل الجيش المغربي لا يتدخل في السياسة و لا يحق للجنود و الشرطة و كل افراد وزارة الداخلية الانتخاب و لا ابداء رأي سياسي..
الكل في الجزائر يعرف ان الحاكم الفعلي للجزائر هو القايد صالح و عصابته..
الأمر يحتاج الى زمرة من الظباط الجزائريين الاحرار أولاد الشعب الجزائري أن يلقو القبض على القايد صالح و عصابته من مختلسي وسارقي ثروات الشعب الجزائري و يؤسسوا لنظام يفصل بين الجيش و السياسة..و يجعل حكم الدولة الجزائرية فعلا في يد الشعب الجزائري والقوى المدنية..ويكون دور الجيش كما قلت منحصرا في الدفاع عن الوطن و تأمين حدوده.