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الرئيسية | خارج الحدود | استمرار الحراك الجزائري الرافض "نظام بوتفليقة"

استمرار الحراك الجزائري الرافض "نظام بوتفليقة"

استمرار الحراك الجزائري الرافض "نظام بوتفليقة"
هسبريس ـ د.ب.أ
الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:50

تواصلت اليوم الأربعاء المظاهرات المناوئة لاستمرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بالرغم من قراره عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل المقبل.

وخرج أساتذة التعليم العام في مسيرات احتجاجية بساحة البريد المركزي، بوسط الجزائر العاصمة، كما شهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة، تلبية لنداء أطلقه تكتل 6 نقابات مستقلة، من أجل دعم الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لوزيرة التعليم نورية بن غبريت، كما انضم الطلبة لهذه الوقفات الاحتجاجية.

وخرج أساتذة وطلبة جامعة وهران، غرب الجزائر، في مسيرة احتجاجية للمطالبة برحيل النظام واحترام الارادة الشعبية.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تأييده للحراك الشعبي، ورفضه للإجراءات الأخرى التي أعلنها رئيس الجمهورية كونها لا تلبي المطالب الشعبية برحيل النظام وليس في تمديد عمره.

واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات غير دستورية، داعيا إلى الدخول في مرحلة انتقالية قصيرة المدى تتمخض عنها انتخابات رئاسية نزيهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - لن يرحل النظام أبدا الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:26
لن يرحل النظام العسكري أبدا وذلك لهذه الأسباب :


1- النظام العسكري سيقوم بإضاعة الوقت حتى يقضي بوتفليقة 05 سنوات
أخرى دون أن يحتاج إلى الانتخابات و أداء القسم، و إذا توفي بوتفليقة فإنه سيتم البحث عن شخص يشبهه.


2- تريد فرنسا و أمريكا أن يبقى الوضع في الجزائر غامضا حتى تضغطا على الجزائر و تستفيدا من خيرات الجزائر لأن الغرب لايهمه سوى خيرات دول العالم الثالث.


3- الهدف من التمديد هو القضاء على الحراك الشعبي و تقسيمه بين مؤيد و معارض لبوتفليقة.
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6
2 - كلشي واضح الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:37
واش ماكتفهموش .راه قاليكم الشعب سيرو فحالكم. راه ما بغيناكم. راها ساهلة. القرار للشعب. هو اللي غادي ياخد بزمام الأمور. وأولى الخطوات قبل محاكمتكم. بالتوفيق
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2
3 - مغاربي طموح الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:41
من طبيعة الحال أن تستمر التظاهرات لأن الشعب الجزائري صبر بما فيه الكفاية طوال ست سنوات وهو برئيس فاقد لكل قدراته الصحية والعقلية تتحكم فيه جماعة من ناهبي ثروات البلاد
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4 - مواطن 7 الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:43
من واجب شباب اليوم أن يغير هدا الإستعمار العسكري الدي عمر طويلا إلى متى ستبقى الجزائر مرهونة لهدا النظام الدي لا يستفيد منه إلا العسكر
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-1
5 - مغربي أمريكي الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:45
الشخص المناسب لرئاسة الجزائر هو زين الدين زيدان بسروال دجين ضيق و لكنه إختار ريال مدريد!
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6 - wood الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:53
بوتفليقة ليس إلا واجهة للعصابة الحاكمة في الجزائر ، فهي تعرف أن الوقت يضيق أمامها و الكذب حبله قصير ، فالمخرج الوحيد كالعادة هو البحث عن خلق المشاكل و ربما إحياء الأرهاب و عودة التفجيرات و الأعمال الإرهابية و تأليب الشعب على بعضه البعض . فسلاح الانظمة الإستبدادية دائما هو تخويف الشعب من عدو وهمي و نشر الأحقاد بين مكونات المجتمع !!!
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7 - مومو الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:54
لن يرحل النضام . الجزائريون طالبوا بانتخابات دون بوتفليقة لكنهم فوجؤوا ببوتفليقة كرئيس بدون انتخابات حتى يتسنى لهم القضاء على من يخالفهم الرأي و يبحتون على خليفة الرئيس على مقاسهم
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8 - mosi. الأربعاء 13 مارس 2019 - 15:02
مادام القايد صالح يصدر بيانات عسكرية متحدثا عن الشعب فلا تعتقدوا ان الجزائر سائرة في طريق التحسن...
الجيش مكانه التكنات و مهنته الوحيدة هي الدفاع عن الوطن و تأمين حدوده..لا ان يتحدث عن الشعب و السياسة و التقدم و الوعي الشعبي....
اي دولة في العالم يدخل الجيش في تدبير شؤنها تكون دولة فاشلة قمعية...
انظروا الى مصر...يد الجيش ممتدة حتى الى حفاظات الاطفال...ومهما علت جعجعة التناطح السياسي في مصر فستبقى دولة فاشلة لأن من يسيرها هم العسكر..
قد لا نفتخر بأي شيء في المغرب ولكن على الاقل الجيش المغربي لا يتدخل في السياسة و لا يحق للجنود و الشرطة و كل افراد وزارة الداخلية الانتخاب و لا ابداء رأي سياسي..
الكل في الجزائر يعرف ان الحاكم الفعلي للجزائر هو القايد صالح و عصابته..
الأمر يحتاج الى زمرة من الظباط الجزائريين الاحرار أولاد الشعب الجزائري أن يلقو القبض على القايد صالح و عصابته من مختلسي وسارقي ثروات الشعب الجزائري و يؤسسوا لنظام يفصل بين الجيش و السياسة..و يجعل حكم الدولة الجزائرية فعلا في يد الشعب الجزائري والقوى المدنية..ويكون دور الجيش كما قلت منحصرا في الدفاع عن الوطن و تأمين حدوده.
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9 - fador3 الأربعاء 13 مارس 2019 - 15:03
كان بالاحرى ان لا يترشح و يترك الحكم ليخرج مرفوع الرأس من دون مضاهرات و لافتنة . الشعب عندما سكت على حكمك كل هده السنين ليس حبا فيك او في انجازاتك بل خوفا من القمع و العسكر الدي لا يرحم . كل الشعوب تريد العيش بسلام و امان و عدل لكن الحكام هم اصل المشاكل و الفتنة و الحروب
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10 - إذا الشعب يوما أراد الحياة... الأربعاء 13 مارس 2019 - 15:03
سيرحل و لكن بإرادة و عزيمة الشعب الجزائري الشقيق التواق للتحرر من ربقة الديكتاتورية و الاستبداد و الفساد الجاثم على أنفاسهم طيلة خمس عقود و نيف وسيطرة العصابة الفاسدة الحاكمة في قصر المرادية و المندسة خلف الرئيس المقعد و التي تستمر في امتصاص ريع ثروات البلاد من النفط والغاز والتحكم في مفاصل الدولة و الإقتصاد الجزائريين....و لا محالة سيفعلها شعب المليون ونصف المليون شهيد كما فعلها سابقا وقام بطرد الاستعمار الفرنسي الإمبريالي الذي احتل بلادهم 132سنة
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