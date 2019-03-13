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الرئيسية | خارج الحدود | دبلوماسي مخضرم يقود الانتقال السياسي بالجزائر

دبلوماسي مخضرم يقود الانتقال السياسي بالجزائر

دبلوماسي مخضرم يقود الانتقال السياسي بالجزائر
إيدن لويس من القاهرة*
الأربعاء 13 مارس 2019 - 15:43

نال الأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي المخضرم الذي يتوقع أن يوجه الانتقال السياسي في الجزائر بعد الاحتجاجات الشعبية، احترام قيادات في الخارج والنخبة السياسية في بلاده خلال مسيرته الطويلة في العمل الدبلوماسي؛ غير أن اختياره للمهمة الجديدة قد لا يروق للمحتجين المطالبين بالتغيير السريع.

ويبلغ الإبراهيمي من العمر 85 عاما، أي أنه أكبر بثلاثة أعوام من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وينتمي إلى الجيل نفسه الذي هيمن على الساحة السياسية في الجزائر منذ حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962.

فقد أذعن بوتفليقة للاحتجاجات يوم الاثنين، وأرجأ الانتخابات، كما سحب ترشيحه لولاية خامسة. وقال مصدر حكومي إن من المرجح، الآن، أن يرأس الإبراهيمي مؤتمرا يتولى التخطيط لمستقبل الجزائر.

شغل الإبراهيمي منصب وزير الخارجية وكلفته الأمم المتحدة بالعديد من المهام الصعبة في عدة مناطق، كما لعب دور الوسيط في بعض من أصعب الصراعات في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أنه لا يلعب دورا مباشرا أو معلنا في الحياة السياسية ببلاده، فهو من أصحاب الوزن الثقيل في المؤسسة الجزائرية. كما كان لفترة وجيزة يعتبر مرشحا محتملا للرئاسة، وهو مقرب من بوتفليقة.

وقال الإبراهيمي للتلفزيون للجزائري، بعد إعلان بوتفليقة أنه لن يترشح لولاية جديدة، إن صوت الشعب أصبح مسموعا.

وأضاف: "الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج"، ودعا إلى "الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد".

وقد قال بوتفليقة إن آخر إنجازاته سيكون السماح بنظام جديد يضع البلاد "في أيدي جيل جديد من الجزائريين".

ومهمة المؤتمر الشامل والمستقل الذي يتوقع أن يرأسه الإبراهيمي هي صياغة دستور جديد وتحديد موعد للانتخابات بنهاية العام الجاري.

وقالت مصادر سياسية إن من المرجح أن يشارك في المؤتمر قيادات بارزة من قدامى المحاربين، بالإضافة إلى ممثلين لحركة الاحتجاج التي خرج فيها عشرات الألوف للشوارع منذ الشهر الماضي؛ غير أن الخطة ربما تواجه صعوبات في الفوز بالتأييد، فقد خرجت حشود كبيرة مرة أخرى إلى شوارع المدن في مختلف أنحاء الجزائر يوم الثلاثاء احتجاجا على تمديد رئاسة بوتفليقة والمطالبة بتغيير أسرع وتيرة.

"صداقة عميقة" لبوتفليقة

أتم الإبراهيمي تعليمه في الجزائر وفرنسا، وبدأ مسيرته العملية خلال حرب التحرير؛ فمثل جبهة التحرير الوطنية في جنوب شرق آسيا، بينما انضم بوتفليقة وآخرون أصبحوا من القيادات فيما بعد إلى الجبهة على الصعيد المحلي.

وجاءت مسيرته في العمل الدبلوماسي في وقت لاحق، وشغل منصب السفير في عدة دول في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين خلال الفترة التي كان للجزائر صوت عال فيها على الصعيد الدبلوماسي عندما كان بوتفليقة وزيرا للخارجية في شبابه.

وشغل الإبراهيمي نفسه منصب وزير الخارجية من 1991 إلى 1993، خلال الفترة التي انزلقت فيها الجزائر إلى الحرب الأهلية.

وفي مقابلة نشرت عام 2010، قال الإبراهيمي إنه لم يكن يجب إجراء الانتخابات التي ألغاها الجيش بعد أن كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على وشك الفوز فيها؛ وذلك في ضوء قوة الإسلاميين.

لكنه قال إنه، بعد إجراء الجولة الأولى في دجنبر من عام 1991، كان يجب إجراء الجولة الثانية؛ لأن ما تلا ذلك من أحداث كان أسوأ شيء يمكن أن يحدث.

وسقط في القتال الذي نشب بين قوات الأمن وبين المتشددين الإسلاميين قرابة 200 ألف قتيل إلى أن أصدر بوتفليقة عفوا وضع حدا للصراع بعد أن أصبح رئيسا في عام 1999.

ومنذ الثمانينيات، خدم الإبراهيمي في مؤسسات متعددة الأطراف وأسهم في الوساطة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية ممثلا للجامعة العربية في الفترة 1989-1991، وقال فيما بعد إن ما اكتسبه من خبرة في تلك الفترة كان له دور أساسي في تشكيل مسيرته.

وأمضى ستة أشهر في رئاسة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا قبل انتخاب نيلسون مانديلا رئيسا في 1994. كما لعب مرتين دور مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان، قبل وبعد سقوط حكم طالبان في 2001. وفي 2004، أصبح مبعوثا خاصا في العراق.

وفيما كان يتوقع أن تكون مهمته الرفيعة الأخيرة، تولى في 2012 دور مبعوث الأمم المتحدة الخاص في سوريا مع تدهور الوضع في الحرب الأهلية وقاد المفاوضات بين حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة في سويسرا.

واستقال الإبراهيمي بعد عامين، بعد أن عجز عن كسر الجمود فيما بين الأطراف السورية وبين سوريا والأطراف الدولية. وقال لمجلس الأمن إنه يترك مهمته بقلب حزين لعدم تحقيق إنجاز يذكر.

وفي دجنبر الماضي، قال الإبراهيمي، لمجلة "جون أفريك"، إنه لا يتوقع أزمة داخلية في الجزائر.

وقال مستشهدا بتطوير البنية التحتية في المنطقة التي شهدت مولده جنوبي العاصمة الجزائرية: "قمت، مؤخرا، ببعض الجولات في داخل البلاد ولدي انطباع بأن الجزائر تسير على ما يرام".

وقال إنه لا يعتقد أن بوتفليقة يواجه منافسة واسعة، وإنه ليس له رأي فيما إذا كان يجب أن يترشح الرئيس لخوض الانتخابات مرة أخرى.

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة فيه، وتربطني به صداقة عميقة".

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Ayoub الأربعاء 13 مارس 2019 - 15:59
C'est un piége, Lakhdar Ibrahimi fait parti de l'ancienne machine Boumédiéniste qui a détruit l'Algérie
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13
2 - استادة الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:00
اليس بالبلاد شباب لقيادة الحكومات العربية لمادا يسيرنا شيوخ لم يعود يقووا على الوقوف هل هدا اهمال من شبابنا
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23
3 - عبدالله الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:01
من الاحسن بالنسبة للجزائريين اختيار رئيس شاب قد يفهم وضعيتهم و يفهم بالخصوص وضعية الشباب, اما ادا تم اختيار شخص عمره اكبر من بوتفليقة فتاكدو ان المصير سيكون نفسه
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12
4 - ملاحظ عابر الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:05
بروز هدا الاسم لتولي الإصلاحات في الجزاار مؤشر قوي عَل التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي وعلينا فقط ان نتمعن في الدور الدي لعبه في انهيار الوضع في سوريا
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16
5 - said الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:11
هذا الشيخ ليس سياسي مخضرم بل عراب الخراب والدمار٠ يا ربي يستر على إخوتنا الجزائريين٠ يجب طرده فلن ننسى دوره في خراب العراق وأفغانستان ووو٠
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4
6 - mBsw الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:13
الشعب الجزائري لا يريد تمديد العهدة الرابعة يريد جيل جديد من الشباب أن يحكم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأخضر الإبراهيمي من نظام بوتفليقة الهمجي لا لتمديد العهدة الرابعة
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2
7 - اطلس الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:24
المدخل السليم هو تكوين دستور جديد وحل جبهة التحرير وابعاد العسكر عن السياسة و كل من كان له دور في اقبار الديمقراطية عن الشعب الجزائري المحكور
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3
8 - الاسود الابراهيمي الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:29
انتبهوا
الاخضر الابراهيمي فين ما حط يدو جاء معه الخراب.
العراق و سوريا خير مثال.
عنداكوم
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2
9 - مغربي أمازيغي صحراوي الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:41
الله يسهل عليه.. يبعععععععد فقط من التعنت ضد المغاربة في وحدتهم الترابية.. كي لا توسع المطالب بالصحراء الشرقية.. وفرنسا القوة الإستعمارية السابقة للمنطقة خير شاهد على ذلك..
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