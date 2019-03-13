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كُتّاب وآراء
انهيار مدرسة يطمر مائة طفل في الأنقاض بنيجيريا
انهار مبنى من ثلاثة طوابق يضم مدرسة ابتدائية الأربعاء في مدينة لاجوس النيجيرية، تاركا أكثر من 100 طفل عالقين تحت الأنقاض، حسبما ذكرت السلطات المحلية.
وتعمل فرق الإنقاذ على انتشال الأطفال، ولكن يُخشى وجود حالات وفاة، نظرا لأن الصغار كانوا داخل فصل لدى انهيار المبنى.
وذكرت حكومة ولاية لاجوس عبر حسابها على موقع (تويتر) أن عمليات الإنقاذ تجري في مبنى انهار في منطقة لاجياجي في جزيرة لاجوس.
ويشار إلى أن المبنى مؤلف من ثلاثة طوابق، ويضم مدرسة ابتدائية في الطابق الأخير.
وقال شاهد عيان إنه تم انتشال عشرة أطفال من تحت الأنقاض، ولم يذكر ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا، بينما احتشدت جموع من الناس في منطقة الحادث.
وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن أكثر من 100 طفل قد يكونوا عالقين تحت الإنقاض، بينما تم نقل بعض الطلاب إلى مستشفى قريب.