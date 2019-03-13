24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. رحاب: "الضغط السياسوي" رافق "لجنة المحروقات"‎ (5.00)

  2. الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" ينشئ شبكة سرية (5.00)

  3. مفعول "حملة المقاطعة" يصيب "شركة سيدي علي" بتراجع كبيـر (5.00)

  4. التكوين المهني بالمملكة .. الكم يُفشل ملاءمة الكيف في التشغيل (5.00)

  5. جمعية تحذر من مساس التوترات بالحق في التعليم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | انهيار مدرسة يطمر مائة طفل في الأنقاض بنيجيريا

انهيار مدرسة يطمر مائة طفل في الأنقاض بنيجيريا

انهيار مدرسة يطمر مائة طفل في الأنقاض بنيجيريا
هسبريس - إفي
الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:53

انهار مبنى من ثلاثة طوابق يضم مدرسة ابتدائية الأربعاء في مدينة لاجوس النيجيرية، تاركا أكثر من 100 طفل عالقين تحت الأنقاض، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وتعمل فرق الإنقاذ على انتشال الأطفال، ولكن يُخشى وجود حالات وفاة، نظرا لأن الصغار كانوا داخل فصل لدى انهيار المبنى.

وذكرت حكومة ولاية لاجوس عبر حسابها على موقع (تويتر) أن عمليات الإنقاذ تجري في مبنى انهار في منطقة لاجياجي في جزيرة لاجوس.

ويشار إلى أن المبنى مؤلف من ثلاثة طوابق، ويضم مدرسة ابتدائية في الطابق الأخير.

وقال شاهد عيان إنه تم انتشال عشرة أطفال من تحت الأنقاض، ولم يذكر ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا، بينما احتشدت جموع من الناس في منطقة الحادث.

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن أكثر من 100 طفل قد يكونوا عالقين تحت الإنقاض، بينما تم نقل بعض الطلاب إلى مستشفى قريب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - إبن بطوطة الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:33
لا حول ولا قوة إلا بالله.100طفل بزاف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - مغربي الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:52
شهداء عند ربهم إن شاء الله تعالى، ما أود الإشارة إليه هي استعطاف عبر هذا المنبر لكل الدول الاستعمارية في العالم أن ترحم إفريقيا و شعوبها و الله العظيم هم أناس لهم إحساس و شعور ، كفى ثم كفى ، ارفعوا أيديكم عن خيراتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.