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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة تدين استيلاء إسرائيل على أراض فلسطينية

منظمة تدين استيلاء إسرائيل على أراض فلسطينية

منظمة تدين استيلاء إسرائيل على أراض فلسطينية
هسبريس - إفي
الأربعاء 13 مارس 2019 - 22:40

قدمت منظمة 'كيرم نافوت' الإسرائيلية تقريرا، اليوم الأربعاء، يدين الأساليب التي تصادر بها إسرائيل أراض فلسطينية في الضفة الغربية بذريعة "دواع عسكرية"، ومن ثم تقوم بتخصيص جزء منها لبناء مستوطنات جديدة، وتؤكد المنظمة أنها آلية تنتهك الشرعية الدولية.

واستعرض المحقق درور إتكيس في الدراسة التي قدمها في مؤتمر صحفي في القدس، تاريخ أوامر المصادرة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1969، أي بعد عامين من احتلال الضفة الغربية، والتي ساهمت -كما قال- في "إنشاء مستعمرات" وتطويرها وتوسيعها.

وأصدرت عدة أجيال من القادة العسكريين الإسرائيليين أكثر من ألف و150 أمر مصادرة لأسباب أمنية بين عامي 1969 و2014، وهي الفترة التي استخرج منها إتكيس معلومات رسمية.

وأكد، كما يقول، أن هذه ممارسة متكررة سمحت لإسرائيل بالاستيلاء على أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلسطينية في 45 عاما.

جدير بالذكر أن 40% من المناطق المصادرة لاحتياجات عسكرية قد تم تخصيصها لاحقا لبناء مستوطنات، و25% من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تستخدم في مهام عسكرية، والربع الآخر مصمم لبناء جدار الفصل، حسب الباحث.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 26% من إجمالي الأراضي المصادرة تم استخدامها لبناء مستعمرات، و17% أخرى لأنشطة زراعية خاصة بالمستوطنات، والبقية (57%) غير مستخدمة حاليا.

يذكر أنه تم الاستيلاء "حتى الآن على 67% من الأراضي دون تحديد حد أقصى، وتم إعلان جزء مهم من هذه الأراضي أراضي للدولة"، وهي ممارسة تنتهك القانون الدولي.

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