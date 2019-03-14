تحذيرات من انهيار اتفاق السلام بجنوب السودان

هسبريس - رويترز

قالت مجموعة الأزمات الدولية، الأربعاء، إن اتفاق السلام في جنوب السودان الذي تم إبرامه منذ ستة شهور مهدد بالانهيار ما لم يتمكن الجانبان من تسوية مجموعة خلافات بينهما ودمج المتمردين السابقين في الجيش قبل تشكيل حكومة جديدة في ماي.

وقُتل نحو 400 ألف شخص بينما شُرد أكثر من ثلث السكان بسبب الحرب الأهلية التي استمرت خمسة أعوام تخللتها عدة جولات من الوساطة يعقبها تجدد إراقة الدماء.

وأضافت مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا إن الاتفاق المبرم في سبتمبر الماضي بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ونائبه السابق ريك مشار خفض وتيرة القتال لكنه قد يندلع مجددا بسبب عدة خلافات.