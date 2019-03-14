24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. رحاب: "الضغط السياسوي" رافق "لجنة المحروقات"‎ (5.00)

  2. الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" ينشئ شبكة سرية (5.00)

  3. العثماني وتزوير الانتخابات (5.00)

  4. هل يتحول المغرب إلى مجتمع نسوي؟ (5.00)

  5. مفعول "حملة المقاطعة" يصيب "شركة سيدي علي" بتراجع كبيـر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تحذيرات من انهيار اتفاق السلام بجنوب السودان

تحذيرات من انهيار اتفاق السلام بجنوب السودان

تحذيرات من انهيار اتفاق السلام بجنوب السودان
هسبريس - رويترز
الخميس 14 مارس 2019 - 00:09

قالت مجموعة الأزمات الدولية، الأربعاء، إن اتفاق السلام في جنوب السودان الذي تم إبرامه منذ ستة شهور مهدد بالانهيار ما لم يتمكن الجانبان من تسوية مجموعة خلافات بينهما ودمج المتمردين السابقين في الجيش قبل تشكيل حكومة جديدة في ماي.

وقُتل نحو 400 ألف شخص بينما شُرد أكثر من ثلث السكان بسبب الحرب الأهلية التي استمرت خمسة أعوام تخللتها عدة جولات من الوساطة يعقبها تجدد إراقة الدماء.

وأضافت مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا إن الاتفاق المبرم في سبتمبر الماضي بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ونائبه السابق ريك مشار خفض وتيرة القتال لكنه قد يندلع مجددا بسبب عدة خلافات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.