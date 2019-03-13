24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:38
|13:42
|17:00
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسافر يوناني ينجو من تحطم الطائرة الإثيوبية
- وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين"
- تفكيك شبكة إجرامية بتمارة
- أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول
- رصيف الصحافة: 10 ملايير لتحديث زيّ وأحذية الجنود المغاربة
مفعول "حملة المقاطعة" يصيب "شركة سيدي علي" بتراجع كبيـر (5.00)
التكوين المهني بالمملكة .. الكم يُفشل ملاءمة الكيف في التشغيل (5.00)
- أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول - (135)
- وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين" - (103)
- هل يرمم "تغيير جلد" الحكومة الجزائرية علاقات الجوار مع المغرب؟ - (73)
- النقابات ترفض محاورة العمّال والولاة بخصوص مطالب "أساتذة التعاقد" - (56)
- شروط ميسي في لقاء طنجة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نتنياهو يتسبب في منع فنان تونسي من الغناء
منعت نقابة الموسيقيين التونسيين الفنان محسن الشريف من الغناء في مهرجاناتها الوطنية والحفلات الخاصة، بالإضافة إلى التشطيب على اسمه من قائمة الفنانين التونسيين، وذلك على خلفية إحيائه لسهرات بإسرائيل وهتافه باسم "نتنياهو".
ووصفت النقابة-في بيان لها-زيارات الشريف المتكررة إلى الكيان الصهيوني وإحياء الحفلات هناك بأنها "ممارسات مشينة لا تشرف الساحة الفنية والثقافية التونسية"، معتبرة أنه "تعمد ربط علاقات ودية ومهنية مع الكيان الصهيوني، من خلال تردّده المتكرر على إسرائيل والعمل فيها، ضارباً عرض الحائط بالتزام تونس اللامشروط بالقضية الفلسطينية، والوقوف مع شعبها المكافح".
مقداد السهلي، رئيس نقابة القطاع الموسيقي، أكد في تصريحات صحافية أن "محسن شريف ممنوع من الغناء في الأراضي التونسية، وسيتدخل الأمن لتوقيفه في حالة إحيائه لحفلات سواء كانت عامة أو خاصة".
وحذرت النقابة كل الأطراف الفاعلة في الساحة الثقافية التونسية من التعامل مع محسن الشريف، مؤكدة أنها "ستحيل الأمر إلى القضاء التونسي في حال دُعي إلى مشاركة في أي تظاهرة فنية أو غنائية".
وأثار التونسي الشريف جدلا كبيرا بزياراته المتكررة إلى إسرائيل، وهتافه باسم "نتنياهو" في إحدى الأعراس التي كان يحييها، ولجأ إلى دخول إسرائيل من عواصم أوروبية دون ختم جواز سفره.
ورد محسن الشريف على جدل زيارته إلى الكيان الصهيوني بأنه "تلقى تهديدات خطيرة، وعرض عليه اللجوء إلى إسرائيل مع عائلته إلا أنه رفض ذلك".