نتنياهو يتسبب في منع فنان تونسي من الغناء

هسبريس من الرباط

منعت نقابة الموسيقيين التونسيين الفنان محسن الشريف من الغناء في مهرجاناتها الوطنية والحفلات الخاصة، بالإضافة إلى التشطيب على اسمه من قائمة الفنانين التونسيين، وذلك على خلفية إحيائه لسهرات بإسرائيل وهتافه باسم "نتنياهو".

ووصفت النقابة-في بيان لها-زيارات الشريف المتكررة إلى الكيان الصهيوني وإحياء الحفلات هناك بأنها "ممارسات مشينة لا تشرف الساحة الفنية والثقافية التونسية"، معتبرة أنه "تعمد ربط علاقات ودية ومهنية مع الكيان الصهيوني، من خلال تردّده المتكرر على إسرائيل والعمل فيها، ضارباً عرض الحائط بالتزام تونس اللامشروط بالقضية الفلسطينية، والوقوف مع شعبها المكافح".

مقداد السهلي، رئيس نقابة القطاع الموسيقي، أكد في تصريحات صحافية أن "محسن شريف ممنوع من الغناء في الأراضي التونسية، وسيتدخل الأمن لتوقيفه في حالة إحيائه لحفلات سواء كانت عامة أو خاصة".

وحذرت النقابة كل الأطراف الفاعلة في الساحة الثقافية التونسية من التعامل مع محسن الشريف، مؤكدة أنها "ستحيل الأمر إلى القضاء التونسي في حال دُعي إلى مشاركة في أي تظاهرة فنية أو غنائية".

وأثار التونسي الشريف جدلا كبيرا بزياراته المتكررة إلى إسرائيل، وهتافه باسم "نتنياهو" في إحدى الأعراس التي كان يحييها، ولجأ إلى دخول إسرائيل من عواصم أوروبية دون ختم جواز سفره.

ورد محسن الشريف على جدل زيارته إلى الكيان الصهيوني بأنه "تلقى تهديدات خطيرة، وعرض عليه اللجوء إلى إسرائيل مع عائلته إلا أنه رفض ذلك".