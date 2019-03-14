البيت الأبيض يوصي برفض قرار ضد دعم السعودية

هسبريس - رويترز

أوصى مستشارو البيت الأبيض، أمس الأربعاء، بأن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو لإنهاء دعم واشنطن لتحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن.

وجاء بيان البيت الأبيض في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على الأمر إذ يرغب المشرعون في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية.

وقال مؤيدو المشروع، وبينهم بعض من رفاق ترامب الجمهوريين وكذلك ديمقراطيون، إنهم متفائلون إزاء فرص إقراره في مجلس الشيوخ.

بيد أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ندد بمشروع قرار صلاحيات الحرب، واصفا إياه بأنه "غير مناسب ويأتي بنتائج عكسية".