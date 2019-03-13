ترامب يأمر بحظر طيران "بوينغ 737 ماكس 8"

هسبريس - د .ب .أ

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا، اليوم الأربعاء، بحظر طيران جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في الولايات المتحدة.

وأشار إلى تطبيق الأمر بأثر فوري، وذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من هذا الطراز في وقت سابق الاسبوع الجاري مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.