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كُتّاب وآراء
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ترامب يأمر بحظر طيران "بوينغ 737 ماكس 8"
الأربعاء 13 مارس 2019 - 21:44
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا، اليوم الأربعاء، بحظر طيران جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في الولايات المتحدة.
وأشار إلى تطبيق الأمر بأثر فوري، وذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من هذا الطراز في وقت سابق الاسبوع الجاري مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - سلامة المغاربة الأربعاء 13 مارس 2019 - 22:02
يجب ان يطبق هذا القرار ايضا في المغرب
على كل المسافربن المغاربة ان يتاكدو من رقم الطائرة قبل الركوب على متنها
على كل المسافربن المغاربة ان يتاكدو من رقم الطائرة قبل الركوب على متنها
2 - Hafid الأربعاء 13 مارس 2019 - 22:05
The ban also affect Boeing737 max 9. Still pending investigation from the FAA . Ethiopia doesn't have the technology to analyze the black box. they will probably sent it to Europe or the USA for that.
3 - wood الأربعاء 13 مارس 2019 - 22:19
حوادث الطيران كالعادة يتم تغطيتها بكثير من الكثمان و يشوبها الكثير من الغموض ، كما تستغرق التحقيقات شهورا طويلة قبل إعلان النتائج أو الأسباب و التي تكون غير مقنعة كإنتحار الطيار أو إنفجار خزان الوقود من تلقائه و غيرها من الأسباب ، كما أن الطائرة الأندنوسية العملاقة أختفت بكل بساطة و لم يعثر لها على أي أثر لحد الآن ، ففي جميع الأحوال هناك غياب تام للشفافية و تضارب المصالح بين جهات مختلفة و التي في النهاية تبحث عن تخريجة تحفظ مصالح شركات الطيران في المرتبة الأولى و شركات التصنيع في المرتبة الثانية ، كما يلاحظ في حادثة الطائرة الاثيوبية إستقدام الجرافات لتغيير معالم موقع الحادثة و إعطاء الإنطباع أن الطائرة ٱرتطمت بالارض بينما هي تفتت إلى حطام و هي في السماء !!!
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