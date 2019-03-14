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الرئيسية | خارج الحدود | تحطم طائرة عسكرية ومصرع قائدها غرب الجزائر

تحطم طائرة عسكرية ومصرع قائدها غرب الجزائر

تحطم طائرة عسكرية ومصرع قائدها غرب الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 14 مارس 2019 - 10:33

أفاد تقرير إخباري جزائري بأن طائرة عسكرية تحطمت، ليلة الاربعاء ـ الخميس، بالمدرسة العليا للطيران " طفراوي" بولاية وهران غرب البلاد.

ونقل موقع صحيفة " النهار" عن مصادر رسمية قولها إن "قائد الطائرة، وهو متدرب ، لقي حتفه في الحادث".

المصدر نفسه أضاف أن الطائرة المتحطمة "كانت تجري تمارين ليلية بالمدرسة العليا للطيران طفراوي".

ولم يصدر أي تعليق، حتى الان، عن وزارة الدفاع الجزائرية بخصوص هذه الحادثة العسكرية القاتلة.

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