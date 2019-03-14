اغتيال زعيم "عصابة مافيا" في نيويورك الأمريكية

هسبريس ـ مُتابعة

قتل زعيم عصابة "جامبينو"، فرانشيسكو "فرانك كالي، بالرصاص أمام منزله في نيويورك.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن كالي، البالغ 53 عاما، قتل بست رصاصات في الصدر، ودهسته سيارة الأشخاص الذين يعتقد بأنهم قاموا باغتياله.

وكانت عصابة المافيا التي ينتمي اليها كالي من أكبر المنظمات الاجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى سقوطها، في تسعينيات القرن الماضي، بفضل ضربات السلطات.

ويعد اغتيال كالي أول حادث من نوعه لزعيم عصابة في نيويورك منذ عقود مضت.