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كُتّاب وآراء
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اغتيال زعيم "عصابة مافيا" في نيويورك الأمريكية
الخميس 14 مارس 2019 - 14:38
قتل زعيم عصابة "جامبينو"، فرانشيسكو "فرانك كالي، بالرصاص أمام منزله في نيويورك.
وأوضحت الشرطة الأمريكية أن كالي، البالغ 53 عاما، قتل بست رصاصات في الصدر، ودهسته سيارة الأشخاص الذين يعتقد بأنهم قاموا باغتياله.
وكانت عصابة المافيا التي ينتمي اليها كالي من أكبر المنظمات الاجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى سقوطها، في تسعينيات القرن الماضي، بفضل ضربات السلطات.
ويعد اغتيال كالي أول حادث من نوعه لزعيم عصابة في نيويورك منذ عقود مضت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الاعدام للقاتل الخميس 14 مارس 2019 - 15:10
سينال هذا القاتل حكما بالاعدام الذي تطبقه الولايات المتحدة الامريكية بحذافيره ولن يكون هناك مجال للتخفيف عنه لان زعيم هذه العصابة قد انتهت شروره في تسعينات القرن الماضي ولم يعد يشكل خطرا على المجتمع الامريكي ولا يعدو ان يكون هذا الاغتيال تصفية حسابات .
2 - محمد علمدار الخميس 14 مارس 2019 - 15:18
عمل صديق قديم لابي مع المافيا الايطالية هنا في المغرب لازيد من عشر سنوات بعد ذلك اختلس مالا كثيرا في احدى العمليات و هرب به مع اسرته الى خارج البلاد و لا يعرف عنه شيء منذ اكثر من 4 سنوات....بءس حياة المافيا
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