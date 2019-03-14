24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟ (5.00)

  2. هل يتحول المغرب إلى مجتمع نسوي؟ (5.00)

  3. الزربية المرابطية تترجم الهوية الثقافية الأمازيغية (5.00)

  4. أكاديميون بسطات يسائلون "ظهير الحريات العامة" بعد 60 سنة (5.00)

  5. حناجر أساتذة تنادي بإسقاط "التعاقد" في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عودة الكهرباء تحيي النشاط الاقتصادي في فنزويلا

عودة الكهرباء تحيي النشاط الاقتصادي في فنزويلا

عودة الكهرباء تحيي النشاط الاقتصادي في فنزويلا
هسبريس - إفي
الخميس 14 مارس 2019 - 20:40

أعلنت الحكومة الفنزويلية عن عودة التيار الكهربائي بالكامل ووصول المياه النقية لـ80% من البلاد، بعد أسبوع من انقطاع التيار، لتعود الأعمال لطبيعتها بعد تعليقها نتيجة ذلك.

وقال وزير الاعلام خورخي رودريغيز إن "التيار الكهربائي عاد بالكامل في جميع أنحاء البلاد"، وذلك بعدما اعترف بان بعض المناطق تعاني من أعطال نتيجة أعمال "تخريب محلية" ويجري العمل على حلها.

وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن الأنشطة التعليمية ستستمر متوقفة لـ24 ساعة أخرى ولكن أنشطة القطاعين العام والخاص ستعود لطبيعتها بعدما توقفت الأيام الماضية.

وأعلن المسؤول الحكومي، أيضا ،عن تنفيذ مناورات عسكرية نهاية الاسبوع الجاري هدفها "حماية الشعب والخدمات الاستراتيجية في الدولة".

وأشار رودريغيز إلى أن ذلك يهدف لـ"الحماية المتكاملة لمنظومة الطاقة الوطنية ومنظومتنا الخاصة بالمياه" والحيلولة دون وقوع "هجمات إجرامية جديدة لإرهاب اليمين الفنزويلي وشركائه في الحكومة الأمريكية".

وأبرز المتحدث الرسمي أن المناورات ستشمل نشر قوة عسكرية حول 114 محطة لتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في البلاد.

يذكر أن الكهرباء كانت قد انقطعت مساء الاربعاء قبل الماضي في 11 ولاية فنزويلية والعاصمة، نتيجة ما أرجعته الحكومة لـ"أعمال تخريبية" وبدأت في العودة تدريجيا منذ الاثنين الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الخميس 14 مارس 2019 - 20:46
الديكتاتورية تعم كل مناطق فنزويلا الرئيس الشرعي لفنزويلا هو خوان غوايدو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.