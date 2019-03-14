عودة الكهرباء تحيي النشاط الاقتصادي في فنزويلا

هسبريس - إفي

أعلنت الحكومة الفنزويلية عن عودة التيار الكهربائي بالكامل ووصول المياه النقية لـ80% من البلاد، بعد أسبوع من انقطاع التيار، لتعود الأعمال لطبيعتها بعد تعليقها نتيجة ذلك.

وقال وزير الاعلام خورخي رودريغيز إن "التيار الكهربائي عاد بالكامل في جميع أنحاء البلاد"، وذلك بعدما اعترف بان بعض المناطق تعاني من أعطال نتيجة أعمال "تخريب محلية" ويجري العمل على حلها.

وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن الأنشطة التعليمية ستستمر متوقفة لـ24 ساعة أخرى ولكن أنشطة القطاعين العام والخاص ستعود لطبيعتها بعدما توقفت الأيام الماضية.

وأعلن المسؤول الحكومي، أيضا ،عن تنفيذ مناورات عسكرية نهاية الاسبوع الجاري هدفها "حماية الشعب والخدمات الاستراتيجية في الدولة".

وأشار رودريغيز إلى أن ذلك يهدف لـ"الحماية المتكاملة لمنظومة الطاقة الوطنية ومنظومتنا الخاصة بالمياه" والحيلولة دون وقوع "هجمات إجرامية جديدة لإرهاب اليمين الفنزويلي وشركائه في الحكومة الأمريكية".

وأبرز المتحدث الرسمي أن المناورات ستشمل نشر قوة عسكرية حول 114 محطة لتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في البلاد.

يذكر أن الكهرباء كانت قد انقطعت مساء الاربعاء قبل الماضي في 11 ولاية فنزويلية والعاصمة، نتيجة ما أرجعته الحكومة لـ"أعمال تخريبية" وبدأت في العودة تدريجيا منذ الاثنين الماضي.