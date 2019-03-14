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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول فلسطيني يتهم إدارة ترامب بدعم إسرائيل

مسؤول فلسطيني يتهم إدارة ترامب بدعم إسرائيل

مسؤول فلسطيني يتهم إدارة ترامب بدعم إسرائيل
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 14 مارس 2019 - 18:43

هاجم مسؤول فلسطيني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتهمها بأنها "شريك لإسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، في بيان صحفي ، إن غياب مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" عن التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، "يعبّر عن محاولة لنفي صفة الاحتلال عن الأراضي المحتلة منذ عام 1967؛ وتشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والجولان، وتأكيدا أمريكيا على الشراكة مع الاحتلال".

واعتبر مجدلاني أن "كل الخطوات التي تقوم بها إدارة ترامب تجعل منها شريكة للاحتلال وتنزع الثقة والمصداقية عنها وعن فريقها للعملية السياسية، وبالتالي فقدان أهليتها لرعاية عملية السلام". وأضاف أن الخارجية الأمريكية، عبر تقاريرها الدولية، "تريد تجميل صورة الاحتلال، لكن العالم أجمع يدرك بشاعة هذا الاحتلال وجرائمه وإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد مجدلاني أن التقرير الأمريكي "فاقد للمصداقية وهو تعزيز لعنصرية إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية".

وكان تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية، عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، أزال الإشارة إلى مرتفعات الجولان كمنطقة محتلة كما ظهرت في تقارير سابقة؛ بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - h.usa الخميس 14 مارس 2019 - 18:53
و هل يخفى القمر؟؟؟ العالم بأكمله يدعم إسرائيل العلمانية!!!!!
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7
2 - تعليق الخميس 14 مارس 2019 - 18:57
يا رباه هذا سر وتهمة خطيرة ترامر وامريكا تدعم اسرائيل اكاد لا اصدق..
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9
3 - زكرياء المغربي الخميس 14 مارس 2019 - 18:58
العالم كله يعرف ذلك
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9
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