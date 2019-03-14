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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تخاطب "مجلس جنيف" بشأن خاشقجي

السعودية تخاطب "مجلس جنيف" بشأن خاشقجي

السعودية تخاطب "مجلس جنيف" بشأن خاشقجي
هسبريس ـ رويترز
الخميس 14 مارس 2019 - 16:50

قال بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، إن بلاده قدمت مرتكبي جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة وترفض أي دور دولي في التحقيق.

وأضاف العيبان، مخاطبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "المتهمين بارتكاب هذه الجريمة البشعة والحدث المؤسف، بالقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر ، حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم"، لكنه لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل.

وتابع قائلا للمجلس، في جنيف السويسرية، إن "ما نقلته وسائل إعلام بعينها، بشأن حاجة المملكة لتدويل التحقيق، هو أمر غير مقبول نظرا لما يمثله من مساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية".

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