عائلة كندية تفقد 6 أفراد بتحطم الطائرة الإثيوبية

هسبريس - رويترز

أكد قريب عائلة كندية أن ستة أفراد من العائلة، من ثلاثة أجيال مختلفة، بين قتلى الطائرة الإثيوبية التي تحطمت يوم الأحد الماضي.

وكان الستة في طريقهم لقضاء عطلة في كينيا حينما تحطمت الطائرة، بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا ؛مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا من أكثر من 30 دولة.

وكان بريريت بريكسيت (43 عاما) وكوشا فايديا (37 عاما) وابنتاهما أشكا بريكسيت (14 عاما) وأنوشكا بريكسيت (13 عاما) ووالدا فايديا باناجيش فايديا (73 عاما) وهانسيني فايديا (67 عاما) من بين 18 كنديا قتلوا في الحاد، وكانوا يعيشون في برامبتون بتورونتو.

وقال مانانت فايديا، شقيق كوشا، ضمن تصريح لرويترز" "هذا أمر فظيع ومأساوي ... أشعر وكأن كل سند لي في الحياة قد اختفى. لا أعرف كيف سنتخطى هذه المأساة".

وقال مانانت إن كوشا كانت تأمل، من وراء الرحلة، أن تعرف ابنتيهما على كينيا مسقط رأسها، مضيفا أن هذه كانت أول زيارة لوالديه صوب كينيا منذ أكثر من 50 عاما.

ويعمل مانانت فايديا في شركة "تومسون رويترز"، الشركة الأم لوكالة رويترز الإخبارة، ويعتزم السفر إلى إثيوبيا يوم السبت القادم، ومنها إلى مومباي، لإتمام طقوس دفن أحبائه.