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كُتّاب وآراء
ارتفاع في أرباح مجموعة "موانئ دبي" العالمية
أعلنت مجموعة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية العملاقة أن صافي أرباحها، للعام 2018، تجاوز خمسة بالمئة جراء تزايد التجارة وارتفاع العائدات من عمليات الاستحواذ الجديدة.
وأفادت المجموعة العالمية التي تدير عمليات في موانئ في أكثر من 40 دولة، في بيان أنها، سجلت أرباحا صافية بقيمة 1,27 مليار دولار في 2018 مقارنة بـ1,21 مليار دولار تم تسجيلها في العام السابق.
وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم "نجحنا بتحقيق هذا الأداء القوي في ظل مناخ تجاري غير مستقر مؤكدين مجددا قوة ومرونة محفظة أعمالنا".
وأشار إلى أن المجموعة قامت بعمليات استحواذ جديدة بلغت قيمتها 2,5 مليار دولار العام الماضي، ما يعزز حضورها عالميا.
وشملت عمليات الاستحواذ ميناء بربرة في أرض الصومال و"كونتينانتال ويرهاوسينغ كوربوريشن" في الهند، "كوسموس أجانسيا ماريتيما" في البيرو ومجموعة "يونيفيدر" في الدنمارك إضافة إلى شركة اللوجستيات الأوروبية "بي أند أو فيريز".
وأفادت الشركة المملوكة من الحكومة أن عائداتها للعام 2018 ارتفعت بنسبة 20 بالمئة فبلغت 5,65 مليار دولار، إذ ساهمت عمليات الاستحواذ الجديدة بذلك بشكل كبير.
وأما الإنفاق الرأسمالي، فبلغ 908 مليون دولار فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من مبلغ 1,4 مليار دولار الذي كان مرصودا للعام 2018. وذكرت المجموعة أنها تخطط لاستثمار 1,4 مليار دولار هذا العام.
وأكدت أنها نقلت 41,4 مليون حاوية نمطية في 2018، وهو عدد أكثر بنحو 2% عن العام السابق. ويذكر أن لدى المجموعة القدرة على التعامل مع 91 مليون حاوية نمطية.