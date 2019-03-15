أجور النساء أقل من الرجال بـ21% في ألمانيا

هسبريس - إفي

ظلت الفجوة بين أجور الرجال والنساء في ألمانيا ثابتة في 2018 مقارنة بالعام السابق حيث بلغ متوسط أجر المرأة في الساعة 17.09 يورو، بانخفاض 21% عن الرجل (21.60 يورو)، بحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء.

وترجع الفجوة إلى أن النساء تعملن في الأغلب بقطاعات ذات أجور منخفضة ويبلغ عدد قليل منهن للمناصب الإدارية.

ووفقا لبيانات المكتب، فإن 47% من النساء العاملات في ألمانيا خلال 2017 كن يعملن بدوام جزئي في مقابل 9% من الرجال فقط.

وأرجع عدد كبير من النساء عملهن بدوام جزئي إلى الحاجة لرعاية الأطفال ووجود التزامات أسرية وشخصية أخرى.

أما العدد الأكبر من الرجال الذي يعملون بدوام جزئي فقالوا إنهم يفعلون ذلك من أجل إتاحة الوقت لهم أمام الدراسة أو الحصول على تدريب إضافي.