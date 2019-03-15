24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الذكاء الاصطناعي يغزو عالم السيارات .. اطمئنان قيادة ويسر وأمان
- نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة
- محاربة الروائح الكريهة .. هكذا تواجه تعرق الأقدام لدى أطفالك
- أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟
- أسباب تقصف الأظافر .. الأغذية والفطريات والعناية المعيبة
أمريكا تنتقدُ "تضييق المغرب" على حرية الأشخاص وحرمة المنازل (5.00)
خبير دولي يوصي المغرب بفتح 40 قطاعا مُحتكَرا أمام المنافسة (5.00)
- الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ - (91)
- عشرات القتلى في هجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة بنيوزيلندا - (84)
- الداودي يبرئ البنك الدولي من إخضاع المغرب بالقروض والتمويل - (65)
- حراك الجزائريين .. رئيس الوزراء يعلن "تفهّم بوتفليقة غضبَ الشعب" - (50)
- طلبة الطب يحتجون بالرباط ضد "الإقصاء وعشوائية الكليات الخاصة" - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
49 قتيلا .. حصيلة جديدة لـ"هجوم المسجدين"
أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، أن حصيلة قتلى إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى 49 شخصا على الأقل، مضيفة أن 41 ضحية قتلوا في المسجد الأول و8 آخرين في المسجد الثاني.
بدورها أعلنت دائرة صحية في نيوزيلندا، إصابة 48 شخصا بأعيرة نارية بينهم أطفال في الهجوم ذاته الذي خلف صدمة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية.
من جهتها قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش اليوم الجمعة.
وأكدت أرديرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا.... هذه القيم التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع"، موجهة كلماتها لمنفذي الهجوم: "ربما أنتم اخترتم (نيوزيلندا)، ولكننا نرفضكم وندينكم بشكل تام".
وأوضحت أرديرن: "لن أسمح لهذا أن يؤثر على صورة نيوزيلندا، ولا يجب لأحد منا أن يسمح بذلك... إن هذه الأعمال لا تمثلنا كأمة"، مضيفة "من الواضح أنه لا يمكن وصف ذلك إلا بهجوم إرهابي .. لقد تم التخطيط بشكل جيد للعمليتين بحسب معلوماتنا، كما العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما".
وقال موريسون للصحفيين في سيدني "أؤكد أن الشخص محتجز الآن، وتم إبلاغي بأنه مواطن مولود في أستراليا".
وأضاف "تعمل هيئاتنا عن كثب مع السلطات النيوزيلندية وبصدد اتخاذ إجراءات أخرى لدعم نيوزيلندا إذا طلبت ذلك".
وروى شهود أنهم رأوا جثثا مضرجة بالدماء، مشيرين إلى وجود أطفال بين القتلى.
وطلبت الشرطة عدم تشارك "صور مؤلمة للغاية" بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه رجل أبيض يصور نفسه وهو يطلق النار على المصلين في مسجد.
وكان مسجدا هذه البلدة الواقعة في الجزيرة الجنوبية، إحدى الجزيرتين الرئيسيتين في هذا البلد، يكتظان بالمصلين عند وقوع الهجومين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
إنصافا لكل ضحية إرهاب في العالم.!!!
في يوم الجمعة هذا اللهم تقبلهم شهداء فرحين و اجعلهم في جنات الخلد مع الصدقين و الصالحين يا رب العالمين
حسبنا الله و نعم الوكيل