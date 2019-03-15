24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. وزارة الصناعة ترصد مخالفات في "تجارة الإنترنت" (5.00)

  2. خبير دولي يوصي المغرب بفتح 40 قطاعا مُحتكَرا أمام المنافسة (5.00)

  3. أكاديمية فاس تتخلى رسميا عن "نظام التعاقد" (5.00)

  4. قافلة طبية تحط الرحال بين إقليميْ تنغير وميدلت (5.00)

  5. وزير التربية يعوّل على الأساتذة لتقليص زمن الهدر المدرسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الحزب الحاكم الجزائري يتخلى عن الرئيس بوتفليقة .. "اللعبة انتهت"

الحزب الحاكم الجزائري يتخلى عن الرئيس بوتفليقة .. "اللعبة انتهت"

الحزب الحاكم الجزائري يتخلى عن الرئيس بوتفليقة .. "اللعبة انتهت"
هسبريس - رويترز
الجمعة 15 مارس 2019 - 12:55

أبدى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر مزيدا من المؤشرات على التخلي عن دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع بدء موجة جديدة من الاحتجاجات، اليوم الجمعة، في حين قال قيادي بارز في الحزب الحاكم خلال مقابلة إن بوتفليقة أصبح "تاريخا الآن".

وتراجع بوتفليقة عن قراره الترشح لولاية جديدة بعد احتجاجات شعبية ضده. لكنه لم يعلن تنحيه على الفور، إذ يعتزم البقاء في السلطة لحين صياغة دستور جديد.

وبدأ بوتفليقة يفقد حلفاءه بوتيرة متسارعة في الأيام القليلة الماضية بعد عودته من رحلة علاج في سويسرا.

ضربة جديدة

وتعد التصريحات التي أدلى بها حسين خلدون لقناة النهار التلفزيونية الليلة الماضية ضربة جديدة لبوتفليقة الذي كان يأمل في تهدئة الجزائريين بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيير الساحة السياسية التي يهيمن عليه هو والمقربون منه منذ عقود.

وأصبح خلدون، وهو متحدث سابق باسم الحزب الحاكم، أحد أهم المسؤولين في الحزب الذي أعلن انشقاقه عن بوتفليقة، مؤكدا أنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى الأمام وأن يدعم أهداف المحتجين.

وتجمع آلاف المحتجين اليوم الجمعة في وسط العاصمة الجزائرية لمواصلة الضغط على بوتفليقة للتنحي، وهتفوا برحيل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وانتشرت الشرطة بكثافة في أنحاء العاصمة لكن الاحتجاجات كانت سلمية.

وقال طبيب يدعى ماجد بن زيده (37 عاما) "من يعتقد أننا تعبنا مخطئ. احتجاجاتنا مستمرة".

اللعبة انتهت

وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين في احتجاجات استمرت أسابيع للمطالبة بعهد جديد وقادة أصغر سنا يوفرون قدرا أكبر من الحريات الاجتماعية والرخاء.

ونادرا ما يظهر بوتفليقة (82 عاما) علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.

وقال وزير سابق على صلة بالمقربين من بوتفليقة لـ"رويترز" إن الرئيس قد لا يصمد نظرا لتزايد الضغوط عليه من كافة الطبقات الاجتماعية في الجزائر.

وأضاف الوزير الذي طلب عدم ذكر اسمه إن اللعبة انتهت وإن بوتفليقة لا يملك خيارا سوى التنحي الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - hamid الجمعة 15 مارس 2019 - 13:08
بوتفليقة وحزبه والقايد صالح يجب تنحيهم من الحكم وتجديد بالشباب ولكم التوفيق نصركم الله يااشقاءنا بالجزاءر النصر قريبا جدا انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
2 - خالد F الجمعة 15 مارس 2019 - 13:09
قرأت المقال جيدا ولم أخرج منه بفكرة واضحة،
ربما مع نهاية اليوم إنشاء الله سيأتي ما يشرحه أو يفنده أو ربما رسالة من محيط بوتفليقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - دخنا الجمعة 15 مارس 2019 - 13:12
انه الرئيس بوتفليقة من تخلا عن الحزب
مازالوا يراوغون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - ABDELGHANI الجمعة 15 مارس 2019 - 13:14
وهو متحدث سابق باسم الحزب الحاكم، أحد أهم المسؤولين في الحزب الذي أعلن انشقاقه عن بوتفليقة، مؤكدا أنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى الأمام وأن يدعم أهداف المحتجين.
عجبا لهذا النفاق ، دائما مع المنتصر إذا ٱنتهى زمنه الفاسد فأنت أحد أركان الفساد إذا سلمنا أنك الفساد بعينه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - مفتاح الجمعة 15 مارس 2019 - 13:19
اللعبة لم تنته بعد فلا تغيير يلوح في افق الجزاير. فالنظام العسكري لا يزال متحكما . والاحزاب عبارة عن بيادق تنفد اجندة التماسيح والعفاريت .كما في المغرب تماما . ولا تغيير سيحدث بعد الان في الدول العربية . لان الشعوب منهكة . الا بانهاء الحكم الجبري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - DR Najib الجمعة 15 مارس 2019 - 13:26
Félicitations pour ce grand Peuple qui a déjoué tous les Pronostiques et qui a démontré encore une Fois la Noblesse et la Bravoure de CE Grand Peuple: je Vous jure que vous avez démenti tous les adages, vous avez en 20 années fait un Saut Gigantesques que même les Français et les anglais n'ont pas pu faire ? regardez moi le Bre-Xit, le France-xit,,, ils sont dans l'impasse avec un peuple qui devient de plus en plus NON-Civilisé, Mais Vous mes Chers algériennes et Algériens vous avez Montré une Discipline, un Respect de l'ordre, une Bravoure, une Amitié, une Fraternité, une SAGESSE que seuls les Grands de ce Monde qui deviennent de plus en plus Rares : Nous Marocains Nous Sommes Vos Frères et Sœurs Allez y pour ENFIN créer ce Grand MAGHREB ARABE de Tripoli à Nouakchott pour Développer une Grande Nation avec Notre Pétrole, Gaz, Phosphate, Or, cuivre, Industrie, Tourisme, Ingéniosité, Efficacité,, pour Faire Trembler l'Europe et les USA qui nous divisent Encore
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - adil الجمعة 15 مارس 2019 - 13:27
بوتفليقة لقد تنحى منذ زمان , بوتفليقة راه في غيبوبة تامة منذ العهدة الاولى , المشكل الذي خرج منه الابطال الجزائريين الشارع , وهو التغيير النظام والقادة العسكر اجمعين , والتغيير العقلية الفرعونية الصبيانية نحو داخل الجزائروخارجه , لتكون الجزائر ارض السلم والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - Adam الجمعة 15 مارس 2019 - 13:27
كان من المنتضر أن يلجأ العسكر الى كبش ليضحي به و بما أن بوتفليقه ليس له اولاد ولا احفاد و ورقته أصبحت خاسرة. فالامس كانوا يمدحونه على أنه بطل أعاد للجزائر الأمن و الأمان من حرب أهلية اليوم اصبر رمزا للفساد.
سيختار العسكر حاكما جديدا ليحافظ على مصالحه بمباركة أمريكا و روسيا لأن الجزائر لازالت في نادي الخمسة للدول الاكثر تبديرا للمال على السلاح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - FLAGSTAFF ARIZONA الجمعة 15 مارس 2019 - 13:29
بوتخربيقة مسكين مريض اوباغي يبقا ديما ابدي فالحكم مسكين لصق اوصعيب تحيدوه ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - تيغالين الجمعة 15 مارس 2019 - 13:29
هنيئا للاخوة الجزائريين استيقضوا من هذا السبات الديمقراطي اتمنى ان يستأصلو تماسيحهم بيقضة في حين عجزنا نحن المغاربة على دلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - الصحراء المغربية الجمعة 15 مارس 2019 - 13:29
اللعبة لم تنتهي بعد بالنسبة ل بوتفليقة بحيث تم تمديد العهدة الرابعة إلى ما لا نهاية .. نتمنى كل الخير للشعب الجزائري !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - mohammed الجمعة 15 مارس 2019 - 13:30
بل إنه الشعب الجزائري الذي ظنناهم قتلوا فيه روح الثورة قد انبعث من رماده واشتعلت فيه من جديد نار الغضب والثورة . وعقد العزم على النخلي عن رئيس شبح وزمرة من المنتفعين المحيطين به وقرر بكل إصرار التخلي حت عن حزب جبهة التحرير الذي قتل الثورة والثوار الأحرار واحتضن كل متسلق لاهث وراء المصلحة الخاصة ، إنه حزب انتهى منذ توارى أو موت الثوار الحقيقيين . تحية خالصة لشباب الجزائر من أخ لكم من المغرب وإن النصر بإذن الله لقريب وعودة اللحمة بين الشعبين الجزائري والمغربي أكاد أراها في الأفق القريب لما فيه خير للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - امبارك بيسمارك الجمعة 15 مارس 2019 - 13:31
تم استعمال إسم بوتفليقة كأحد المرشحين وهم يدرون مسبقا بأن الشعب سينتفض ضده وهده سياسة للتمويه فقط ليأتي بعد دلك البديل من طرفهم وهو "نظير بوتفليقة" لعل الشعب يتراجع عن الاحتجاجات و تبقى دار لقمان على حالها وتعود حليمة إلى عادتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - فطواكية الجمعة 15 مارس 2019 - 13:33
قال أحد الشعراء :
" لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان
هي الامور كما شهدتها دول من سره زمان ساءته ازمان "

وقال الله تعالى " وتلك ايام نداولها بين الناس " صدق الله العظيم .

اللهم اننا نسالك حسن الخاتمة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - Mahmoud الجمعة 15 مارس 2019 - 13:37
Bouteflika. est une simple marionnette , c'est le FLN qui doit décamper et le grand dictateur hypocrite Saleh qui n'est qu'un tueur professionnel.Vive l'Algérie libre Vivent nos voisins de l'est
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - Youssef USA الجمعة 15 مارس 2019 - 13:37
Algeria need young leaders by the people for the people to take this nation to new horizon to build democratic institutions and break from the passed and plant the seed for good relation with its neighbors so the dream of the United Maghreb will come back to life. Good luck Love for the Algerian people and their fight
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.