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كُتّاب وآراء
الحزب الحاكم الجزائري يتخلى عن الرئيس بوتفليقة .. "اللعبة انتهت"
أبدى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر مزيدا من المؤشرات على التخلي عن دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع بدء موجة جديدة من الاحتجاجات، اليوم الجمعة، في حين قال قيادي بارز في الحزب الحاكم خلال مقابلة إن بوتفليقة أصبح "تاريخا الآن".
وتراجع بوتفليقة عن قراره الترشح لولاية جديدة بعد احتجاجات شعبية ضده. لكنه لم يعلن تنحيه على الفور، إذ يعتزم البقاء في السلطة لحين صياغة دستور جديد.
وبدأ بوتفليقة يفقد حلفاءه بوتيرة متسارعة في الأيام القليلة الماضية بعد عودته من رحلة علاج في سويسرا.
ضربة جديدة
وتعد التصريحات التي أدلى بها حسين خلدون لقناة النهار التلفزيونية الليلة الماضية ضربة جديدة لبوتفليقة الذي كان يأمل في تهدئة الجزائريين بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيير الساحة السياسية التي يهيمن عليه هو والمقربون منه منذ عقود.
وأصبح خلدون، وهو متحدث سابق باسم الحزب الحاكم، أحد أهم المسؤولين في الحزب الذي أعلن انشقاقه عن بوتفليقة، مؤكدا أنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى الأمام وأن يدعم أهداف المحتجين.
وتجمع آلاف المحتجين اليوم الجمعة في وسط العاصمة الجزائرية لمواصلة الضغط على بوتفليقة للتنحي، وهتفوا برحيل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وانتشرت الشرطة بكثافة في أنحاء العاصمة لكن الاحتجاجات كانت سلمية.
وقال طبيب يدعى ماجد بن زيده (37 عاما) "من يعتقد أننا تعبنا مخطئ. احتجاجاتنا مستمرة".
اللعبة انتهت
وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين في احتجاجات استمرت أسابيع للمطالبة بعهد جديد وقادة أصغر سنا يوفرون قدرا أكبر من الحريات الاجتماعية والرخاء.
ونادرا ما يظهر بوتفليقة (82 عاما) علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.
وقال وزير سابق على صلة بالمقربين من بوتفليقة لـ"رويترز" إن الرئيس قد لا يصمد نظرا لتزايد الضغوط عليه من كافة الطبقات الاجتماعية في الجزائر.
وأضاف الوزير الذي طلب عدم ذكر اسمه إن اللعبة انتهت وإن بوتفليقة لا يملك خيارا سوى التنحي الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
ربما مع نهاية اليوم إنشاء الله سيأتي ما يشرحه أو يفنده أو ربما رسالة من محيط بوتفليقة.
مازالوا يراوغون
عجبا لهذا النفاق ، دائما مع المنتصر إذا ٱنتهى زمنه الفاسد فأنت أحد أركان الفساد إذا سلمنا أنك الفساد بعينه .
سيختار العسكر حاكما جديدا ليحافظ على مصالحه بمباركة أمريكا و روسيا لأن الجزائر لازالت في نادي الخمسة للدول الاكثر تبديرا للمال على السلاح.
" لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان
هي الامور كما شهدتها دول من سره زمان ساءته ازمان "
وقال الله تعالى " وتلك ايام نداولها بين الناس " صدق الله العظيم .
اللهم اننا نسالك حسن الخاتمة .