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الرئيسية | خارج الحدود | منتخب بنغلاديش ينجو من "هجوم المسجدين"

منتخب بنغلاديش ينجو من "هجوم المسجدين"

منتخب بنغلاديش ينجو من "هجوم المسجدين"
هسبريس - إفي
الجمعة 15 مارس 2019 - 12:35

نجا منتخب بنغلاديش للكريكت من إطلاق النار الذي استهدف الجمعة أحد المسجدين اللذين تعرضا لإطلاق نار في مدينة كرايستشيرش، وأسفر عن 49 قتيلا وعشرات المصابين.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكريكت في بنغلاديش، نظام الدين تشودهوري لـ(إفي) إن "فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة. الهجوم وقع قبل أن يصل للمكان".

وأضاف أن الفريق يوجد في نيوزيلندا لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي.

وأكد مدير الفريق، خالد مسعود لـ(إفي) أن جميع أعضاء المنتخب بخير.

وألغيت المباراة المقررة غدا السبت بين منتخبي بنغلاديش ونيوزيلندا للكريكت لضمان أمن اللاعبين، وفقا لما أعلنه المنتخب النيوزيلندي على "تويتر".

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