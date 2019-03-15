كوريا الشمالية تدرس إنهاء الحوار مع أمريكا

هسبريس - إفي

قالت نائبة وزير الخارجية بكوريا الشمالية، تشوي سون-هوي الجمعة إن بلادها تدرس تعليق الحوار مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي عقب فشل القمة الثنائية في هانوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقالت تشوي في فعالية بالعاصمة بيونج يانج "ليس لدينا نية للخضوع لطلبات الولايات المتحدة (التي طرحت في هانوي) بأي شكل من الأشكال ولسنا مستعدون لبدء مفاوضات من هذا النوع".

وأضافت النائبة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيقدم قريبا إعلانا رسميا للكشف عن الخطوات التالية التي سيتخذها النظام عقب القمة الأخيرة التي انعقدت في العاصمة الفيتنامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انتهت دون التوصل لاتفاق بشأن عملية نزع السلاح في كوريا الشمالية.

وتمثل تصريحات تشوي أول تلميح من جانب بيونج يانج بشأن إنهاء محتمل للحوار عقب فشل قمة هانوي.

ويضاف إلى ذلك، أن الأقمار الصناعية رصدت الأسبوع الماضي صورا تظهر وجود نشاط في منشآت النظام الكوري الشمالي.