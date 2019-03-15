"الإيسيسكو" تدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلاندا

هسبريس - متابعة

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذه اليوم متطرّف يميني أسترالي بإطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، واحد بشارع دينز والآخر بشارع لينوود، خلال صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل 49 شخصا وعشرات المصابين بجروح خطيرة، وفق بيان السلطات الحلية المختصة.

وقالت الإيسيسكو إن "هذا العمل الإرهابي الشنيع جريمة ضد الإنسانية، ومظهر قبيح من الكراهية للإسلام من قبل فئات عنصرية متطرّفة يجب إدانته دوليا ومعاقبة مرتكبيه".

ودعت الإيسيسكو إلى التضامن مع مسلمي نيوزيلاندا، وعبّرت عن ثقتها في ما ستقوم السلطات النيوزلندبة به من إجراءات لمعاقبة الإرهابيين وحماية المساجد والمسلمين في أراضيها.