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كُتّاب وآراء
ترامب يدين مذبحة "هجوم المسجدين" في نيوزيلندا
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المذبحة المروعة" في مسجدين بنيوزيلندا اليوم الجمعة وهو الهجوم الذي أودى بحياة 49 شخصا ووصفه البيت الأبيض بأنه "عمل آثم من أعمال الكراهية".
وأسفرت المذبحة التي وقعت خلال صلاة الجمعة عن إصابة أكثر من 40 في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد والذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.
وكتب ترامب على تويتر "أبعث بأحر التعازي وأطيب التمنيات لشعب نيوزيلندا بعد المذبحة المروعة في المسجدين. مات 49 بريئا بلا أي معنى وأصيب كثيرون آخرون بجراح خطيرة. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا وتعرض عليها أي شيء يمكننا أن نفعله".
وفي وقت سابق قالت سارة ساندرز المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة تدين الهجوم بأشد العبارات.
وتابعت "تدين الولايات المتحدة بقوة هجوم كرايستشيرس. قلوبنا ودعاؤنا للضحايا وذويهم. ونحن نقف متضامنين مع نيوزيلندا شعبا وحكومة في مواجهة عمل آثم من أعمال الكراهية".