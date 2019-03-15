ولد الغزواني يغادر الحكومة صوب رئاسة موريتانيا

هسبريس - د.ب.أ

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، تعديلا جزئيا للحكومة خرج بموجبه وزير الدفاع ومرشح الرئاسة محمد ولد الغزواني من التشكيلة الحكومة ليتفرغ لحملته الانتخابية للرئاسة.

وخرجت من التشكيلة كذلك وزيرة التجهيز والنقل آمال منت مولود وعين مكانها اسلمو ولد سيدي المختار الذي كان وزيرا للمياه والصرف الصحي.

وتولت الناها منت حمدي ولد مكناس وزارة المياه قادمة من وزارة التربية الوطنية. ودخلت الحكومة مكبوله منت برديد وزيرة للتربية الوطنية.

ويأتي هذا التعديل قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو القادم والتي أعلن وزير الدفاع الخارج من الحكومة ترشحه لها تسانده قوى الأغلبية الرئاسية الحاكمة ويدعمه الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز

وأعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" الإسلامي المعارض دعمه ترشيح رئيس الوزراء الأسبق سيد محمد ولد بوبكر وينتظر إعلان شخصيات معارضة أخرى ترشحها في وقت لاحق.

وقد فشلت المعارضة الموريتانية في تعيين مرشح موحد أو رئيسي لها وقررت ترك حرية الترشح لكل حزب على حده. وكان الناشط الحقوقي المعارض بيرام ولد الداه ولد أعبيدي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية مدعوما من حزب الصواب " الذي يمثل التيار البعثي في موريتانيا.