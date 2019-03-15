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كُتّاب وآراء
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الأمن الفرنسي يشدد الإجراءات قرب دور العبادة
الجمعة 15 مارس 2019 - 20:36
قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، إن السلطات شددت إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة بعد هجومين على مسجدين في نيوزيلاندا أسفرا عن مقتل 49 شخصا.
وقال كاستانير في حسابه على تويتر "ستُنظم دوريات قرب دور العبادة".
وقتل مسلح واحد على الأقل 49 شخصا وأصاب أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة فيما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - wood الجمعة 15 مارس 2019 - 20:54
الشعوب الاوروبية بدأت تشعر أنها في طريق الإنقراض ليحل محلها الرعاع التي أستقدمتهم الماسونية من كل حدب و صوب ، فأوروبا تتحول تدريجيا إلى مجموعة من دول العالم الثالث المتخلفة بحيث تتحول مدنها إلى ما يشبه القرى الافريقية أو الأسيوية حيت يتعايش الإنسان مع قذاراته و مع الدجاج و الكلاب !!!
2 - المعلق الصغير الجمعة 15 مارس 2019 - 20:58
احنا صلينا الجمعة ما شفنا والو
ربما في مسجد باريس الكبير
الله اعلم
ربما في مسجد باريس الكبير
الله اعلم
3 - كاين الله الجمعة 15 مارس 2019 - 21:03
لا حول ولا قوة إلا بالله ،اللهم ارحم شهداء المسلمين ،واحفظ اخوننا في كل مكان،العالم لا يعرف شيئا عن الاسلام .الاسلام دين المحبة و الوئام والتعايش والأخوة . و لن يكون للمسلم قيمة ما دام الظلم نازل على أعناقنا في بلاد المسلمين ممن يدعون الاسلام.
4 - عبدالله الجمعة 15 مارس 2019 - 21:10
طبعا لا بد من الاحتياطات لأن عدد المصلين بفرنسا كثر اما في مسجدي نيوزلندا فرغم العدد القليل فكانت مجزرة فلو كان مكتظا ستحصل الكارثة
5 - التهامي الجمعة 15 مارس 2019 - 21:25
هنيئن لشهداء المساجد بنيوزيلاد الجنة إنشاء الله
6 - واو الجمعة 15 مارس 2019 - 21:33
1.wood
اذا في نظرك الحل هو قتل الناس بدم بارد
اذا الحل في نظرك ان تصبح اقل من الحيوان و تقتل و تسفك الدماء بغير حق. ما هذا الحقد الذي يملأ قلبك
راجع نفسك او اذهب الى طبيب نفساني قبل فوات الاوان.
اذا في نظرك الحل هو قتل الناس بدم بارد
اذا الحل في نظرك ان تصبح اقل من الحيوان و تقتل و تسفك الدماء بغير حق. ما هذا الحقد الذي يملأ قلبك
راجع نفسك او اذهب الى طبيب نفساني قبل فوات الاوان.
7 - غيلان قدور الجمعة 15 مارس 2019 - 21:53
الدول الأربية لها يد في تفشي الاٍرهاب بساستها الشعبويين وإعلامها المؤثر فالإعلام مثلا في فرنسا يغذي الكراهية العرب والمهاجرين فيظل ينفخ وينشر الخطاب المتطرف كل يوم في ان أزمة فرنسا سببها المسلمين والمهاجرين مدعما من طرف الساسة الذين صاروا يتهافتون على الضرب في كل ما يتعلق بالإسلام والمهاجرين وهنا بدأت تكبر ضروف الكراهية للمهاجرين والمسلمين فطبيعي ان تنتج عنه اعتداءات زيادة على تساهل القانون ونوع من التجاهل تجاه هذه الاعتداءات ويصفون مرتكبيها متطرفون ومخبولون عقليا .
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