الأمن الفرنسي يشدد الإجراءات قرب دور العبادة

هسبريس – متابعة

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، إن السلطات شددت إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة بعد هجومين على مسجدين في نيوزيلاندا أسفرا عن مقتل 49 شخصا.

وقال كاستانير في حسابه على تويتر "ستُنظم دوريات قرب دور العبادة".

وقتل مسلح واحد على الأقل 49 شخصا وأصاب أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة فيما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.