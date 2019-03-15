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نيويورك تشدد إجراءات الأمن خارج المساجد
الجمعة 15 مارس 2019 - 18:58
شددت الإجراءات الأمنية حول المساجد في مدينة نيويورك اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار الجماعي داخل مسجدين في نيوزيلندا.
وقام ضباط مدججونن بالسلاح من إدارة شرطة نيويورك بحراسة المساجد في جميع أنحاء المدينة كإجراء وقائي.
وفي نيوزيلندا ، قتل مسلح بالرصاص 49 شخصا وأصاب أكثر من 40 آخرين في مسجدين، بعضهم كانوا ساجدين في الصلاة.