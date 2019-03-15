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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول كبير في "فيسبوك" يغادر في أوج الأزمة

مسؤول كبير في "فيسبوك" يغادر في أوج الأزمة

مسؤول كبير في "فيسبوك" يغادر في أوج الأزمة
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 15 مارس 2019 - 19:32

أعلنت "فيسبوك" الخميس مغادرة كريس كوكس، أحد أقدم مسؤوليها، في وقت تواجه الشبكة الاجتماعية جملة متاعب متصلة خصوصا بسوء استخدام بيانات خاصة بمستخدميها.

وأعلن كريس كوكس، رئيس قسم المنتجات في "فيسبوك"، بنفسه هذا الخبر عبر صفحته على الشبكة، مؤكدا أنه قرر ترك الشركة "ببالغ الحزن" بعد ثلاث عشرة سنة قضاها في المؤسسة التي انطلقت سنة 2004؛ ولم يعلن سبب مغادرته، لكن في بيان نشر باسم مارك زاكربرغ، أوضح مؤسس "فيسبوك": "كريس أبلغني في السنوات الأخيرة برغبته في الانتقال إلى عمل آخر".

وأضاف زاكربرغ: "لكن بعد 2016، أدركنا كلانا أن ثمة أمورا كثيرة مهمة نحققها بهدف تحسين منتجاتنا للمجتمع، وهو قرر البقاء"، لافتا إلى أن استبدال كوكس لن يحصل فورا.

وإضافة إلى كريس كوكس، أعلنت "فيسبوك" أيضا مغادرة كريس دانييلز من خدمة الرسائل "واتساب" المملوكة لـها.

ولناحية التعيينات، أعلنت "فيسبوك" تسلم ويل كاثكارت رئاسة "واتساب"، وفيدجي سيمو تطبيق "فيسبوك"، بعدما كان مكلفا بقسم التسجيلات المصورة وألعاب الفيديو في الشبكة.

وتأتي إعادة التنظيم في الشبكة في إطار ظروف صعبة تمر بها "فيسبوك"، التي يفوق عدد مستخدميها 2.3 مليارات.

ومنذ أشهر عدة، تراكمت الفضائح بشأن استخدام "فيسبوك" بيانات خاصة بمستخدميها لغايات تجارية، ما أضعف صدقية الشبكة في نظر العامة والسلطات.

وفتح مدعون عامون في نيويورك تحقيقا جنائيا بشأن تشارك "فيسبوك" بيانات خاصة بالمستخدمين مع مجموعات أخرى في مجال التكنولوجيا، على ما أفادت "نيويورك تايمز" مساء الأربعاء.

وفي الوقت عينه، أدى عطل هائل أصاب "فيسبوك" إلى تعطل خدمات الشبكة في سائر أنحاء العالم لساعات عدة، الأربعاء.

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