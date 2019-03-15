24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. أمزازي والسنة البيضاء (5.00)

  2. استعباد الأساتذة تحت مسمى التعاقد (5.00)

  3. وزراء الشباب الفرنكفونيون (5.00)

  4. ترامب يدين مذبحة "هجوم المسجدين" في نيوزيلندا (5.00)

  5. الداودي والبنك الدولي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يلجأ إلى "الفيتو" لتشييد "جدار المكسيك"

ترامب يلجأ إلى "الفيتو" لتشييد "جدار المكسيك"

ترامب يلجأ إلى "الفيتو" لتشييد "جدار المكسيك"
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 15 مارس 2019 - 21:13

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى "الفيتو" لتعطيل قرار تبناه الكونغرس، ورصد أموال عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في المكتب البيضوي "الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو".

وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى "الفيتو" منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.