ترامب يلجأ إلى "الفيتو" لتشييد "جدار المكسيك"

هسبريس - أ.ف.ب

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى "الفيتو" لتعطيل قرار تبناه الكونغرس، ورصد أموال عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في المكتب البيضوي "الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو".

وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى "الفيتو" منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين.