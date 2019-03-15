مسيرة حاشدة بمونتريال للمطالبة بحماية البيئة

مبارك بوعلي من كندا

خرج أزيد من 150000 متظاهر في مسيرات طلابية حاشدة عرفتها العديد من مدن مقاطعة كيبيك كمونتريال ومدينة كيبيك وساجويناي وجوليت وريموسكي وباي كومو وشيربروك وغاسبي وغيرها. وقد جاب المحتجون شوارع هذه المدن لمطالبة الحكومة بحماية المناخ من التلوث، مطلقين شعارات داعية إلى حماية المناخ، من قبيل: "أنقذوا.. أنقذوا الكرة الأرضية"، "أنقذوا الكرة الأرضية.. أوقفوا التلوث".

وبمونتريال انطلقت المسيرة بعد زوال الجمعة تحت حراسة أمنية. وعلق الطلاب الدراسة، وقاموا بتشكيل سلاسل بشرية حول مدارسهم الثانوية تعبيرا منهم عن تبنيهم المسيرة وضرورة إنجاحها.

وأوضح منظمو المسيرة في بيان لهم أن "الهدف من هذه المسيرة هو التذكير بالضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات مستعجلة لمواجهة التغيرات المناخية، وهو الوضع المستعجل الذي تجاهله السياسيون فترة طويلة".

وصرح أحد المشاركين للصحافة الكندية التي تتبعت الحدث قائلا: "هناك أزمة مناخ شديدة، ضخمة وموثقة، ونحن لا نفهم كيف يمكن للحكومات أن تضع مخططات تعطي الأولوية للاقتصاد على البيئة".