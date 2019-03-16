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العثور على 19 جثة في "قناة مخلّفات" بالمكسيك
السبت 16 مارس 2019 - 11:50
عثرت السلطات بولاية خاليسكو المكسيكية على 19 جثة، داخل أكياس، في قناة صرف مخلفات بمنطقة "إتشلاواكان دي لوس ميمبريوس، الواقعة على بعد 40 كيلومترا تقريبا من غوادالاخارا.
وأوضحت السلطات أن الجثامين، التي عثر عليها في أكياس سوداء، كانت بينها جثة إمرأة، مضيفة أن مستوى تحلل كل جثة يشير إلى وجود فوارق في تاريخ الإلقاء بكل منها.
المدعي العام بولاية خاليسكو، خيراردو سوليس، أشار إلى أن غواصين ومتخصصين يعملون في المنطقة، نظرا لأنه قد يكون هناك مزيد من الجثث في قاع القناة نفسها.
جدير بالذكر أنه، على مدار الأشهر الستة الأخيرة، عثرت سلطات ولاية خاليسكو المكسيكية على عشرات الجثث في مقابر جماعية مختلفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - محمد السبت 16 مارس 2019 - 12:38
يبدو أن المكسيك بحاجة إلى تطبيق الأحكام العرفية أكثر من وقت مضى بحيث أن أي شخص يضبط يسرق أو ينهب أو يقتل أو يغتصب٠٠يطبق عليه حكم الإعدام فورا ومن دون فتح محضر أو تحقيق أو محاكمة ولا بأس أن تعلق جثة المجرم في الميادين والساحات العمومية لأيام وأسابيع حتى يكون مثلا وعبرة لغيره من القتلة والمجرمين
2 - هشام السبت 16 مارس 2019 - 12:39
كييالي مسلسل dextre حقيقة فالمكسيك السفاح لي كيقتل المجرمين خدام تمة الموهيم مسلسل رائع ما عادا الجزء الرابع و الاخير فاشل
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