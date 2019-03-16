العثور على 19 جثة في "قناة مخلّفات" بالمكسيك

هسبريس - إفي

عثرت السلطات بولاية خاليسكو المكسيكية على 19 جثة، داخل أكياس، في قناة صرف مخلفات بمنطقة "إتشلاواكان دي لوس ميمبريوس، الواقعة على بعد 40 كيلومترا تقريبا من غوادالاخارا.

وأوضحت السلطات أن الجثامين، التي عثر عليها في أكياس سوداء، كانت بينها جثة إمرأة، مضيفة أن مستوى تحلل كل جثة يشير إلى وجود فوارق في تاريخ الإلقاء بكل منها.

المدعي العام بولاية خاليسكو، خيراردو سوليس، أشار إلى أن غواصين ومتخصصين يعملون في المنطقة، نظرا لأنه قد يكون هناك مزيد من الجثث في قاع القناة نفسها.

جدير بالذكر أنه، على مدار الأشهر الستة الأخيرة، عثرت سلطات ولاية خاليسكو المكسيكية على عشرات الجثث في مقابر جماعية مختلفة.