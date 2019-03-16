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الرئيسية | خارج الحدود | ضابط أمريكي يعترف بالتجسس لصالح الصينيّين

ضابط أمريكي يعترف بالتجسس لصالح الصينيّين

ضابط أمريكي يعترف بالتجسس لصالح الصينيّين
هسبريس - رويترز
السبت 16 مارس 2019 - 13:40

قالت وزارة العدل الأمريكية إن ضابطا سابقا بوكالة المخابرات الدفاعية اعترف بمحاولة التجسس لصالح الصين.

واتهم رون روكويل هانسن بمحاولة نقل معلومات عسكرية سرية أمريكية إلى الصين ،والحصول على "مئات الآلاف من الدولارات" مقابل عمله لحساب حكومة بكين.

وقالت الوزارة نفسها إن المخابرات الصينية جندت هانسن في عام 2014.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI" قد ألقى القبض على هانسن، في يونيو الماضي، وهو في طريقه إلى مطار "سياتل تاكوما "الدولي ليستقل طائرة نحو الصين.

ويواجه هانسن عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، ومن المنتظر أن يصدر الحكم عليه في 24 من شهر شتنبر المقبل.

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