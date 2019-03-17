24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب الراهن أمام سؤال الثقافة
- مجلس المحمدية يطالب بافتحاص "فترة عنترة"
- السجن لمُغتصب معاقة في جلسة للرقية بالحاجب
- ريال مدريد يعرض 82 مليون يورو لضم هازارد
- متخصصة تكافح انعدام ثقة الأمريكيين في الأطباء
فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء (5.00)
- علوش: الفتح الإسلامي للمغرب "غزو" قتل الأمازيغ وسبى النساء - (206)
- بنكيران يبرئ العربية من "أزمة المدرسة" ويخشى "فناء التعليم" - (148)
- المغرب يلغي تحديد تاريخ الإنتاج في المُصبرات والمشروبات المعلبة - (123)
- النقابات ترفض تعديلات "نظام التعاقد" وتطالب بإدماج الأساتذة - (81)
- الداودي والإنجليزية .. رهان على تكوين الأساتذة والاستثمارات الخاصة - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الغلاء يضرب معظم "السلع الانتاجية" في الصين
أظهرت البيانات الرسمية الصينية أن معظم السلع الإنتاجية التي تراقبها الحكومة سجلت أسعارًا أعلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، مقارنة مع الأيام العشرة التي سبقتها، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
ووفقا لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء،فإنه من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت 32 سلعة ارتفاعا في أسعارها خلال هذه الفترة، وسجلت 12 سلعة انخفاضا في الأسعار ، وظلت 6 سلع دون تغير في أسعارها.
وارتفعت أسعار الخنازير الحية وكحول الميثيل بشكل ملحوظ . وتستند القراءة، التي تُصدر كل 10 أيام، إلى مسح لما يقرب من 1700 تاجر جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة.
وجاءت البيانات بعد أن أظهرت بيانات المصلحة أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير، مع عدم تغير وتيرة النمو عن يناير.