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الرئيسية | خارج الحدود | الغلاء يضرب معظم "السلع الانتاجية" في الصين

الغلاء يضرب معظم "السلع الانتاجية" في الصين

الغلاء يضرب معظم "السلع الانتاجية" في الصين
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 17 مارس 2019 - 01:42

أظهرت البيانات الرسمية الصينية أن معظم السلع الإنتاجية التي تراقبها الحكومة سجلت أسعارًا أعلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، مقارنة مع الأيام العشرة التي سبقتها، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ووفقا لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء،فإنه من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت 32 سلعة ارتفاعا في أسعارها خلال هذه الفترة، وسجلت 12 سلعة انخفاضا في الأسعار ، وظلت 6 سلع دون تغير في أسعارها.

وارتفعت أسعار الخنازير الحية وكحول الميثيل بشكل ملحوظ . وتستند القراءة، التي تُصدر كل 10 أيام، إلى مسح لما يقرب من 1700 تاجر جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة.

وجاءت البيانات بعد أن أظهرت بيانات المصلحة أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير، مع عدم تغير وتيرة النمو عن يناير.

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