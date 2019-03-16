روسيا ترفض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي

هسبريس - رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها، في بيان اليوم السبت، إن موسكو سترد على أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على روسيا بسبب هجومها، العام الماضي، على ثلاث سفن أوكرانية وضمها شبه جزيرة القرم، فضلا عن أنشطتها في شرق أوكرانيا.