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كُتّاب وآراء
تحديد هويات ضحايا "طائرة إثيوبيا" يحتاج شهورا
قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم السبت، إن اختبارات الحمض النووي التي تجرى على أشلاء 157 راكبا كانوا على متن الرحلة رقم 302 ربما تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.
وبدأ فريق من المحققين في باريس فحص الصندوقين الأسودين لطائرة "بوينغ 737 ماكس 8" التي تحطمت يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكان على متنها ركاب يحملون أكثر من 30 جنسية.
ومع انتظار عائلات الضحايا نتائج التحقيق؛ تعتزم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إقامة قداس، يوم غدالأحد، بإحدى الكاتدرائيات في أديس أبابا.
وأفادت أوراق سلمتها السلطات إلى ذوي الضحايا أن شهادات الوفاة ستصدر خلال أسبوعين، وبصرف دفعة أموال مبدئية لتغطية نفقاتهم الحالية.
ويقول خبراء إنه من السابق لأوانه معرفة سبب تحطم الطائرة، لكن سلطات الطيران في أنحاء العالم حظرت تسيير طائرات "بوينغ 737 ماكس 8".
وأوضحت بيانات الطائرة المنكوبة بعض التشابه مع ما حدث لطائرة من نفس النوع، تابعة لشركة "ليون إير"، تحطمت في أكتوبر الماضي وقُتل كل ما كان يركبها، أيضا، وعددهم 189 شخصا.