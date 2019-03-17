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الرئيسية | خارج الحدود | رشق برلماني استرالي ببيضة بعد إهاناته الإسلام

رشق برلماني استرالي ببيضة بعد إهاناته الإسلام

رشق برلماني استرالي ببيضة بعد إهاناته الإسلام
هسبريس - ا ف ب
الأحد 17 مارس 2019 - 02:35

أقدم سناتور أسترالي من اليمين المتطرف على ضرب شاب رشقه ببيضة للتنديد بتصريحاته المعادية للإسلام؛ غداة "مذبحة المسجدين" بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وقد اثار السناتور فرايزر أنينغ، عن كوينزلاند شمال شرق استراليا، موجة احتجاجات في خضم الهجوم على المسجدين الذي اسفر عن 49 قتيلا، في كرايست تشيرش، من خلال القول ان "هذه المجزرة ناجمة عن برنامج الهجرة الذي أتاح لمتعصبين مسلمين الهجرة الى نيوزيلندا".

وكتب البرلماني في بيان: "فلنكن واضحين، اذا كان المسلمون هم الضحايا اليوم، فهم الفاعلون بصورة عامة". وقال إن "الدين الاسلامي هو ببساطة الايديولوجية العنيفة لطاغية من القرن السابع تنكر بزي زعيم ديني"، في إساءة لنبي الإسلام.

وخلال مؤتمر صحافي، في ملبورن، ألقى شاب مجهول بيضة على السناتور الذي رد بضرب مهاجمه مرارا على وجهه، قبل ان يردعه رجل أمن على ما يبدو.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن بيان السيناتور مروع، موضحا أن ذلك "لا مكان له في أستراليا".

وكان أنينغ اصدر مرات عدة بيانات عنصرية، وقد أثار ضجة في غشت بدعوته الى حل نهائي، اي تصويت شعبي، لمشكلة الهجرة، وأوصى بالعودة إلى السياسة التمييزية القديمة المسماة "أستراليا البيضاء".

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