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كُتّاب وآراء
مساعد طيار سكران يؤخّر رحلة جوية في اليابان
تسبب مساعد طيار، أفرط في تناول المشروبات الكحولية، في تأخر إقلاع رحلة جوية تابعة لشركة طيران يابانية.
وأثرت هذه الحالة الجديدة من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، في شركات الطيران اليابانية، على رحلة تابعة لشركة "Air Japan)"كان ينبغي أن تقلع من طوكيو صوب مدينة هونغ كونغ.
ذكرت قناة "إن إتش كيه" المحلية أن الفحص الذي خضع له مساعد الطيار أظهر أنه تخطى المعدل المسموح به من استهلاك الكحول بأكثر من ستة أضعاف، لذلك تم تبديله بآخر.
وتحظر مجموعة "ANA"، الأكبر في اليابان من حيث عدد ركابها والتي تنتمي لها شركة "Air Japan"، على طياريها تناول المشروبات الكحولية قبل 12 ساعة من موعد إقلاع رحلاتهم.
وخلال الأشهر الأخيرة،خرجت للنور العديد من الحوادث المشابهة التي أثرت على العديد من شركات الطيران اليابانية. وفي 30 نونبر الماضي أعلنت شركة "JAL" عن فصل مساعد طيار لديها كان قد اعتقل، في لندن، بعدما تخطى المعدل المسموح به من استهلاك الكحول بتسعة أضعاف.