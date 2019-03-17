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الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة الجنائية الدولية تتحدى القيود الأمريكية

المحكمة الجنائية الدولية تتحدى القيود الأمريكية

المحكمة الجنائية الدولية تتحدى القيود الأمريكية
هسبريس - إفي
الأحد 17 مارس 2019 - 06:50

تعتزم المحكمة الجنائية الدولية مواصلة عملها "بشكل مستقل"، حسبما أوضح لـ"إفي" مصدر رسمي من هذه المؤسسة القضائية، ويأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة منع محققيها من الحصول على تأشيرات لدخول الأراضي الأمريكية.

وقال المصدر إن المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي، "تقر بالولاية القضائية للدول من أجل التحقيق"، وبصفتها كمحكمة الملاذ الأخير تمارس دورها القضائي، فقط، عندما لا تفي الدول بالتزاماتها بالتحقيق في جرائم الحرب المحتملة أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ،قد أعلن أن بلاده لن تمنح تأشيرات دخول لموظفي المحكمة، المكلفين بالتحقيق في جرائم محتملة وقعت بواسطة أمريكيين في أفغانستان وبلدان أخرى.

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