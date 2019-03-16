العنف المنزلي يجرّ غاضبين إلى شوارع كرواتيا

هسبريس ـ مُتابعة

تظاهر حوالي 3 آلاف شخص في العاصمة الكرواتية زغرب، ، اليوم السبت، مطالبين بعدم التسامح واتخاذ المزيد من التدابير الوقائية لمواجهة العنف المنزلي، وذلك بعد وقوع العديد من الأحداث الخطيرة.

ووقعت أكبر هذه الأحداث، في فبراير الماضي، بعدما قام أحد الآباء بإطلاق النار على أبناءه الأربعة من نافذة مسكن الأسرة.

وطالب المتظاهرون خلال مظاهرات اليوم باتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية، من قبل المراكز الاجتماعية والشرطة والعدالة والنظام المدرسي، لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.