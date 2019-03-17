فصائل فلسطينية تدعم احتجاجات ضد الغلاء بغزة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن 11 فصيلا فلسطينيا دعم التظاهرات ضد غلاء الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية التي جرت في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأكدت الفصائل، في بيان مشترك عقب اجتماع طارئ لها في غزة، "الاحترام المطلق للحقوق والحريات الفردية والجمعية وحق التظاهر السلمي للناس وإدانة كل أشكال القمع".

ودعت الفصائل حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، إلى "سحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الأخير".

وجاء في البيان: "باعتبار أن جوهر الأزمة سياسي والانقسام أحد أهم مسبباته .ندعو الأخوة المصريين إلى استئناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها".

وحمل بيان الفصائل تواقيع حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى، فيما تغيب عن الاجتماع حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان.

من جهته؛ ندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي ينشط في غزة، احتجاز شرطة حماس خمسة من ناشطي حقوق الإنسان "بعد اعتقالهم أثناء قيامهم بعملهم المهني في توثيق انتهاكات حقوق الانسان في مدينة غزة أمس".

وقال المركز إنه تم الاعتداء بالضرب على مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، المحامي جميل سرحان، ومسؤول الشكاوى في الهيئة المحامي بكر التركماني، علاوة على الاعتداء بالضرب أيضا على المحامي رأفت صالحة مدير مكتب غزة في الهيئة.

وندد المركز الحقوقي بشدة هذه الممارسات، معربا عن قلقه من أنها "تؤسس لمرحلة جديدة في تعامل السلطات في غزة مع منظمات حقوق الإنسان"، ومطالبا بالإفراج الفوري عن الزملاء المعتقلين.

وشهد قطاع غزة، يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، احتجاجات شبابية متفرقة ضد غلاء الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية وسط اتهامات لأجهزة أمن "حماس" بقمع المتظاهرين واعتقال العشرات منهم.