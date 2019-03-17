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كُتّاب وآراء
نحو 30 ألف "داعشي" يسلمون أنفسهم بسورية
سلم 29 ألفا و600 مقاتل متشدد وأقاربهم أنفسهم للميليشيات منذ شن قوات سورية الديمقراطية، الشهيرة بتسمية "قسد"، هجوما على أخر معاقل تنظيم "داعش" في شرق سورية؛ مطلع يناير الماضي.
وكشف التحالف العسكري الذي تقوده مليشيات كردية، في بيان، أنه منذ اندلاع المواجهات، حول مدينة الباغوز، خرج 29 ألفا و600 شخص من هذه المدينة وسلموا أنفسهم؛ بينهم خمسة آلاف من المقاتلين.
وأوضحت "قسد" أنه تم، أيضا، إجلاء 34 ألف مدني لم يكونوا كأقارب للمقاتلين من الباغوز، وهي آخر مدينة تحصن فيها المتشددون بجانب أقاربهم وأشخاص آخرين.
وتحصل قوات سورية الديمقراطية على الدعم الجوي من التحالف الدولي بقيادة أمريكا، وتشن هجوما للسيطرة على آخر بلدة يسيطر عليها تنظيم "داعش"؛ بعد طرد المتشددين من الأراضي التي كانت في قبضتهم شرق نهر الفرات.