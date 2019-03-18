الباطن السعودي يخطط للتعاقد مع الليبيري جيبور

أوعنا بلعيد

يسعى الطاقم التقني لفريق الباطن السعودي لكرة القدم إلى تطعيم المجموعة بعناصر جديدة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما تم تحديد مركز المهاجم الصريح ضمن أولويات الجهاز الفني.

وأبدى الفريق السعودي رغبته في التعاقد مع الدولي الليبيري وليام جيبور، مهاجم فريق الوداد الرياضي، الذي أصبح خارج خطط التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الفريق، بالرغم من إشراكه كلاعب بديل منذ الدقيقة الثمانين مكان بابا توندي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسب مصادر هسبريس، يخطط مسؤولو الباطن السعودي لتعاقدات الفريق الصيفية، وقد وضعوا أعينهم على المهاجم الليبيري جيبور، لا سيما أنهم استغنوا عن خدمات الدولي المغربي عزيز بوحدوز ويرغبون في تقوية مركز المهاجم.

ووفق المصادر ذاتها، لا يستبعد أن يوافق الوداد على رحيل اللاعب جيبور والقبول بعرض الفريق السعودي، لا سيما أن التونسي فوزي البنزرتي لا يعول كثيرا على خدمات اللاعب المذكور ووضع نصب عينيه أسماء أخرى يرغب في ضمها لتعزيز صفوف ناديه.

ويحتل فريق الباطن المرتبة الرابع عشرة في مسابقة الدوري السعودي الممتاز برصيد 22 نقطة، بعد خوضه لـ24 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4، بينما تجرع مرارة الهزيمة في 14 مواجهة، ويعتبر من بين الأندية المهددة بالنزول إلى القسم الموالي.