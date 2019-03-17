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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 58 قتيلا

حصيلة فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 58 قتيلا

حصيلة فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 58 قتيلا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 17 مارس 2019 - 13:30

ذكر مسؤول اليوم الأحد أن حصيلة القتلى بسبب فيضانات مفاجئة ضربت إقليم بابوا أقصى شرق إندونيسيا ارتفعت إلى 58 شخصا.

وقال سوتوبو بوروو نوجروهو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث إن 74 شخصا على الأقل أصيبوا في الفيضانات المفاجئة التي ضربت منطقة "سينتاني"، عاصمة إقليم بابوا مساء أمس السبت.

وكان سوتوبو قد ذكر في وقت سابق أن المياه بدأت تغمر تسع قرى في جايابورا في وقت متأخر من أمس السبت بعد هطول أمطار غزيرة.

وأضاف أن المياه غمرت أكثر من 150 منزلاً في منطقة سينتاني.

وتابع أن "جهود الانقاذ مازالت جارية بينما يتم توزيع المساعدات".

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