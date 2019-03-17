24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء (5.00)

  2. تساؤلات تغلف "مذبحة المسجدين" وتكسر الهدوء المعتاد في نيوزيلندا (5.00)

  3. كرايست تشيرش تبكي ضحايا المذبحة بنيوزيلندا (5.00)

  4. باحثون مغاربة يبتكرون أصنافا جديدة من قطاني ونباتات زيتية منتجة (5.00)

  5. انقلاب سيارة يخلّف قتيلا وجريحين نواحي سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نيوزيلندا تنتقد فيسبوك لبث مجزرة المسجدين مباشرة

نيوزيلندا تنتقد فيسبوك لبث مجزرة المسجدين مباشرة

نيوزيلندا تنتقد فيسبوك لبث مجزرة المسجدين مباشرة
هسبريس - إفي
الأحد 17 مارس 2019 - 14:50

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرين إن شبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون لها دور فيما يتعلق بإزالة بعض المحتويات التي تنشر عبر صفحاتها، بعد أن تم بث هجوم المسجدين في كرايست تشيرش مباشرة على موقع (فيسبوك).

وأكدت أردرين في مؤتمر صحفي الأحد "قمنا بكل ما في وسعنا لإزالة الصور التي يجري تداولها عقب الهجوم الإرهابي. لكن في النهاية الأمر يتوقف على هذه المنصات لتسهيل سحب المحتويات. أعتقد أن هناك العديد من الأمور التي تستدعي وجود رد".

كما أشارت رئيسة الوزراء إلى أنها تواصلت مع رئيسة عمليات (فيسبوك) شيريل ساندبيرج عقب الهجوم على المسجدين الذي خلف 50 قتيلا.

وردا على سؤالها حول ما إذا كانت شبكة التواصل الاجتماعي يجب أن توقف خدمة البث المباشر، قالت أردرين إن "هذه مسألة تريد مناقشتها مع 'فيسبوك'".

وأوضحت "إنها مسألة لا تؤثر على نيوزيلندا فحسب، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نلعب دورا فعالا في البحث عن حلول".

وعقب هذا المؤتمر الصحفي، أشار مسؤولون في (فيسبوك) إلى أنه خلال الساعات الـ24 عقب الهجوم، تم إزالة 1.5 مليون فيديو في كافة أنحاء العالم، منها 1.2 مليون تم حظرها لحظة تحميلها.

وأوضحت ممثلة شبكة التواصل الاجتماعي في نيوزيلندا، ميا جارليك "سنواصل العمل بلا توقف من أجل إزالة المحتويات المخالفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - غيثة الأحد 17 مارس 2019 - 15:01
ولو تمحوا الجريمة من اعين الناس او حتى من مخيلتهم فلن ينساه القلب...الشمس لا يحجبها الغربال ...هدا هو الغرب لا يراعي مشاعر بقية الشعوب يعتبرون انفسهم شعب فوق بقية الشعوب.....اللهم أرينا عجائبك في من سفك دماء الأبرياء بدم بارد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
2 - حسن الأحد 17 مارس 2019 - 15:07
بل يجب أن تبقى وان تُتداول هذه الفيديوهات حتى يقف الناس على البشاعة بأعينهم...وإلا فإن الأخبار غالبا ما تكون مخففة وفاقدة لحرارة الحدث وبشاعته...
الوقوف على الحدث بالصوت والصورة يجعل الناس تقدر الأمر حق تقديره....وإلا فإن آلة الخداع تدخل على الخط للتمويه والتحريف....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
3 - Observateur الأحد 17 مارس 2019 - 15:25
متضامن مع ضحايا الإرهاب ب نيوزيلاندا و متضامن مع ضحايا الإرهاب في كل العالم .. لا للإرهاب ضد أي كان و ضد أي ديانة كانت و ضد أي مذهب كان و ضد أي لون بشرة كانت !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
4 - معذرة الأحد 17 مارس 2019 - 15:30
اعتذر, للاخوة اعلاه, اولا, احتراما لمشاعر ذوو الضحايا, فلابد حذف مثل هته الفيديوهات, اما بخصوص الغرب, فهناك ما هو افظع من داعش والصليبيون, هو ارهاب الدول, قنبلة تقتل المئات في رمشة عين, ان الغرب يعترف بالقوة فقط والمصلحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - حداد على إخواننا. الأحد 17 مارس 2019 - 15:35
عجيب ولا أحد تكلم عن الحادث غير نيوزيلاندا فقط لأنها معنية بالأمر،دم المسلمين أصبح رخيص جدا و هذا يؤلم القلب. ذهبت أيام عمر بن الخطاب و صلاح الدين الأيوبي و غير من الرجال الأقوياء الذين أعطو الهيبة للمسلمين،أما الآن فالقادة المسلمون راكضون وراء مناصبهم و قصورهم و بطونهم و النساء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - Khlil الأحد 17 مارس 2019 - 15:43
ولماذا لم يطلب الغرب سحب فيديوهات ١١ سبتمبر و فيديوهات الذبح الداعشية و فيديوهات حرق الطيار الأردني و التي نشرتها fox news اليمينية بكل إصرار.اليس الهدف واضح .
ترسيخ صورة دموية عن الاسلام.
هم الان يسارعون الوقت لانقاذ صورتهم الملاءكية بكل سرعة رغم هول الصورة وفداحة الجريمة التي تعري الارث الصليبي الحاقد للغرب.
العالم كل العالم شاهد الجريمة و الملايين من الناس خزنتها في ذاكرة الحواسيب و الهواتف الذكية.
حتى السفاح كان مصمما على تبليغ رسالته بشكل فوري و باللايف صوتا و صورة و اعتقد ان رسالتة الدامية وصلت للبشرية جمعاء
هذا ناقوس خطر مفزع و على العقلاء التدخل لإنقاذ الجنس البشري من حرب دينية مدمرة باتت تدق طبولها بكل قوة ز بوضوح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - هروكي الأحد 17 مارس 2019 - 16:03
يجب على الدول الإسلامية أن تضع الأحزاب اليمينية الصليبية على لائحة الإرهاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.