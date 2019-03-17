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كُتّاب وآراء
نيوزيلندا تنتقد فيسبوك لبث مجزرة المسجدين مباشرة
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرين إن شبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون لها دور فيما يتعلق بإزالة بعض المحتويات التي تنشر عبر صفحاتها، بعد أن تم بث هجوم المسجدين في كرايست تشيرش مباشرة على موقع (فيسبوك).
وأكدت أردرين في مؤتمر صحفي الأحد "قمنا بكل ما في وسعنا لإزالة الصور التي يجري تداولها عقب الهجوم الإرهابي. لكن في النهاية الأمر يتوقف على هذه المنصات لتسهيل سحب المحتويات. أعتقد أن هناك العديد من الأمور التي تستدعي وجود رد".
كما أشارت رئيسة الوزراء إلى أنها تواصلت مع رئيسة عمليات (فيسبوك) شيريل ساندبيرج عقب الهجوم على المسجدين الذي خلف 50 قتيلا.
وردا على سؤالها حول ما إذا كانت شبكة التواصل الاجتماعي يجب أن توقف خدمة البث المباشر، قالت أردرين إن "هذه مسألة تريد مناقشتها مع 'فيسبوك'".
وأوضحت "إنها مسألة لا تؤثر على نيوزيلندا فحسب، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نلعب دورا فعالا في البحث عن حلول".
وعقب هذا المؤتمر الصحفي، أشار مسؤولون في (فيسبوك) إلى أنه خلال الساعات الـ24 عقب الهجوم، تم إزالة 1.5 مليون فيديو في كافة أنحاء العالم، منها 1.2 مليون تم حظرها لحظة تحميلها.
وأوضحت ممثلة شبكة التواصل الاجتماعي في نيوزيلندا، ميا جارليك "سنواصل العمل بلا توقف من أجل إزالة المحتويات المخالفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
الوقوف على الحدث بالصوت والصورة يجعل الناس تقدر الأمر حق تقديره....وإلا فإن آلة الخداع تدخل على الخط للتمويه والتحريف....
ترسيخ صورة دموية عن الاسلام.
هم الان يسارعون الوقت لانقاذ صورتهم الملاءكية بكل سرعة رغم هول الصورة وفداحة الجريمة التي تعري الارث الصليبي الحاقد للغرب.
العالم كل العالم شاهد الجريمة و الملايين من الناس خزنتها في ذاكرة الحواسيب و الهواتف الذكية.
حتى السفاح كان مصمما على تبليغ رسالته بشكل فوري و باللايف صوتا و صورة و اعتقد ان رسالتة الدامية وصلت للبشرية جمعاء
هذا ناقوس خطر مفزع و على العقلاء التدخل لإنقاذ الجنس البشري من حرب دينية مدمرة باتت تدق طبولها بكل قوة ز بوضوح.