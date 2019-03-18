تونس تتعقب عناصر إرهابية قرب الحدود الجزائرية

هسبريس - د.ب.أ

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية الأحد أن وحدات عسكرية تواصل تعقب جماعة ارهابية في عمق غابات جندوبة غرب تونس.

وأوضح المتحدث برتبة رائد محمد زكري أن وحدات مشتركة بين الجيش والحرس اطلقت النار مساء أمس السبت على مجموعة ارهابية في منطقة غابية تابعة لمعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية غربا.

كما أفاد المتحدث ، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية ، بأن إطلاق النار الكثيف أجبر المجموعة على الإنسحاب في عمق الغابة كما لم تسجل خسائر وأن العملية متواصلة.

وتتحصن عناصر مسلحة موالية لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامية وتنظيم داعش المتطرف، في الغابات والمرتفعات على الحدود مع الجزائر بولايات جندوبة والكاف والقصرين.

وتشن هذه العناصر من حين لآخر عمليات مداهمة وخطف في المناطق السكنية القريبة من الجبال. وكانت وراء عمليات ذبح ضد رعاة ومدنيين اتهمتهم بالتخابر ضدهم.