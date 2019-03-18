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الرئيسية | خارج الحدود | تونس تتعقب عناصر إرهابية قرب الحدود الجزائرية

تونس تتعقب عناصر إرهابية قرب الحدود الجزائرية

تونس تتعقب عناصر إرهابية قرب الحدود الجزائرية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 18 مارس 2019 - 00:12

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية الأحد أن وحدات عسكرية تواصل تعقب جماعة ارهابية في عمق غابات جندوبة غرب تونس.

وأوضح المتحدث برتبة رائد محمد زكري أن وحدات مشتركة بين الجيش والحرس اطلقت النار مساء أمس السبت على مجموعة ارهابية في منطقة غابية تابعة لمعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية غربا.

كما أفاد المتحدث ، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية ، بأن إطلاق النار الكثيف أجبر المجموعة على الإنسحاب في عمق الغابة كما لم تسجل خسائر وأن العملية متواصلة.

وتتحصن عناصر مسلحة موالية لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامية وتنظيم داعش المتطرف، في الغابات والمرتفعات على الحدود مع الجزائر بولايات جندوبة والكاف والقصرين.

وتشن هذه العناصر من حين لآخر عمليات مداهمة وخطف في المناطق السكنية القريبة من الجبال. وكانت وراء عمليات ذبح ضد رعاة ومدنيين اتهمتهم بالتخابر ضدهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لا دخان بدون نار الاثنين 18 مارس 2019 - 00:40
الرعاة بحكم تواجدهم دائما في الجبال والاماكن المرتفعة حيث يتوفر الكلأ بكثرة فانهم يرون كل شيء من الاعلى، يرون الارهابيبن في تحركاتهم والطرق التي يجتازونها فيعمدون الى اخبار قوات الامن عنهم وعن نحركاتهم عندما تسالهم وفي غالب الاحيان تمدهم الدولة بمناظير متطورة لرصد الاماكن التي يعبرها الارهابيون ولذالك يقتلهم الارهابيون بالجرم المشهود وهو التبركيك .
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-3
2 - زكرياء المغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 00:43
القوات الجوية التونسية لا تتوفر على طائرات حربية من طراز f16 لو كان لديهم تلك الطائرات لتما قصف تلك المناطق التي يتمركز فيها تلك الإرهابيين وانتهى الأمر
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3 - عبدالله الاثنين 18 مارس 2019 - 00:50
هادشي كان من المنتظر ان المافية العسكرية الجزاءرية التي ترعى الارهاب في افريقيا وغربها ان تقوم بهاته العملية لانها سوف تخيف شعبها بان القاعدة على الحدود.
هادشي باين للاعمى ، راهم قتلة ومجرمين لا رحمة في قلبهم.
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