24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساكنة سوس تواجه الرحل .. كثير من الاحتقان وقليل من الاطمئنان
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة
- حسنية أكادير تحقق تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي كأس "الكاف"
- احتجاج دكاترة الوظيفة
- بنشماش يدعو إلى الابتعاد عن "أشباه القضايا"
هؤلاء اختطفهم الموت بنيوزيلاندا .. طفل وواعظ ومهندس طائرات (4.25)
- الرميد يرهن تصدر "بيجيدي" لانتخابات 2021 باحترام الديمقراطية - (141)
- تقرير أمريكي يرمي التعريب بنسف العادات والتقاليد الثقافية للأمازيغ - (97)
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة - (69)
- مسيرة دكاترة الوظيفة العمومية بالرباط تتشبث بالإدماج في الجامعات - (66)
- بقاء موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل يسائل تشبيب النقابات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تونس تتعقب عناصر إرهابية قرب الحدود الجزائرية
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية الأحد أن وحدات عسكرية تواصل تعقب جماعة ارهابية في عمق غابات جندوبة غرب تونس.
وأوضح المتحدث برتبة رائد محمد زكري أن وحدات مشتركة بين الجيش والحرس اطلقت النار مساء أمس السبت على مجموعة ارهابية في منطقة غابية تابعة لمعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية غربا.
كما أفاد المتحدث ، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية ، بأن إطلاق النار الكثيف أجبر المجموعة على الإنسحاب في عمق الغابة كما لم تسجل خسائر وأن العملية متواصلة.
وتتحصن عناصر مسلحة موالية لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامية وتنظيم داعش المتطرف، في الغابات والمرتفعات على الحدود مع الجزائر بولايات جندوبة والكاف والقصرين.
وتشن هذه العناصر من حين لآخر عمليات مداهمة وخطف في المناطق السكنية القريبة من الجبال. وكانت وراء عمليات ذبح ضد رعاة ومدنيين اتهمتهم بالتخابر ضدهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
هادشي باين للاعمى ، راهم قتلة ومجرمين لا رحمة في قلبهم.