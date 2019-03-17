24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساكنة سوس تواجه الرحل .. كثير من الاحتقان وقليل من الاطمئنان
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة
- حسنية أكادير تحقق تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي كأس "الكاف"
- بنشماش يدعو إلى الابتعاد عن "أشباه القضايا"
- الرجاء يدك شباك أوتوهو ويغادر كأس "الكاف"
هؤلاء اختطفهم الموت بنيوزيلاندا .. طفل وواعظ ومهندس طائرات (4.25)
فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء (4.00)
- عصيد: مراجعة مدونة الأسرة لا تستقيم إلا بتعديل نظام تقسيم الإرث - (130)
- الرميد يرهن تصدر "بيجيدي" لانتخابات 2021 باحترام الديمقراطية - (128)
- تقرير أمريكي يرمي التعريب بنسف العادات والتقاليد الثقافية للأمازيغ - (95)
- بعد "أساتذة الكُونطرا" .. عاطلون في الشارع للظفر بالتوظيف المباشر - (69)
- بقاء موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل يسائل تشبيب النقابات - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فتوى" شراء الرجل السجائر لزوجته تثير الجدل
أثارت فتوى بشأن شراء السجائر للزوجة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول رأي في الموسوعة الفقهية يورد بأن "بعض الشافعية والحنابلة يرون أن الزوجة إن اعتادت على شرب الدخان وجب على الزوج توفيره لها ضمن حقها في النفقة".
وقال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، في تصريحات صحفية: "إنني لم أقرأ هذه العبارة من قبل رغم اتباعي للمذهب الشافعي"، مردفا أنه "ربما ورد هذا الحكم في أحد كتب التراث، ولكن هذا لا يجعلنا نتعامل معها كنص مقدس يجب الالتزام به، مثلما نفعل مع القرآن الكريم والسنة النبوية".
وبالمقابل قال الشيخ أشرف سعد، أحد علماء الأزهر وإمام بوزارة الأوقاف، إن هذا النص صحيح، ولكن الفقهاء أفتوا به في سياق اجتماعي مختلف عن الذي نعيش فيه حاليا، ففي القرون السالفة كان "التدخين" من مظاهر الترف، الذي يستخدمه الأثرياء للتفاخر، وكان يباع تحت اسم "تومباك"، ورأى الفقهاء بوجوب شراء الزوج السجائر لشريكة حياته.
وبين سعد أن المشايخ لم يصدروا حكما بتحريمها، نظرا لعدم وجود أبحاث علمية تثبت ضررها كما هو الحال في عصرنا الحالي، لدرجة أن بعض الفقهاء كانوا "يشربون السجائر"، ولا يجب أن ننتقدهم، فطبيعة الحياة تختلف تماما عن الظروف الاجتماعية والثورة المعرفية التي نعيشها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
⚠️ أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» ، وكما يرى فالدخان ضرر معلوم لا يخفى على أحد ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، وهو صرفه في غير فائدة ، وصرف المال في شراء الدخان صرف للمال في غير فائدة ، فهذان دليلان من السنة على أن الدخان حرام ، أضفهما إلى الأدلة الثلاثة من كتاب الله ،
يا أمةً ضحكتْ من جهلها الأمم