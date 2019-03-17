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الرئيسية | خارج الحدود | "فتوى" شراء الرجل السجائر لزوجته تثير الجدل

"فتوى" شراء الرجل السجائر لزوجته تثير الجدل

"فتوى" شراء الرجل السجائر لزوجته تثير الجدل
العربي الجديد من الرباط*
الأحد 17 مارس 2019 - 19:40

أثارت فتوى بشأن شراء السجائر للزوجة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول رأي في الموسوعة الفقهية يورد بأن "بعض الشافعية والحنابلة يرون أن الزوجة إن اعتادت على شرب الدخان وجب على الزوج توفيره لها ضمن حقها في النفقة".

وقال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، في تصريحات صحفية: "إنني لم أقرأ هذه العبارة من قبل رغم اتباعي للمذهب الشافعي"، مردفا أنه "ربما ورد هذا الحكم في أحد كتب التراث، ولكن هذا لا يجعلنا نتعامل معها كنص مقدس يجب الالتزام به، مثلما نفعل مع القرآن الكريم والسنة النبوية".

وبالمقابل قال الشيخ أشرف سعد، أحد علماء الأزهر وإمام بوزارة الأوقاف، إن هذا النص صحيح، ولكن الفقهاء أفتوا به في سياق اجتماعي مختلف عن الذي نعيش فيه حاليا، ففي القرون السالفة كان "التدخين" من مظاهر الترف، الذي يستخدمه الأثرياء للتفاخر، وكان يباع تحت اسم "تومباك"، ورأى الفقهاء بوجوب شراء الزوج السجائر لشريكة حياته.

وبين سعد أن المشايخ لم يصدروا حكما بتحريمها، نظرا لعدم وجود أبحاث علمية تثبت ضررها كما هو الحال في عصرنا الحالي، لدرجة أن بعض الفقهاء كانوا "يشربون السجائر"، ولا يجب أن ننتقدهم، فطبيعة الحياة تختلف تماما عن الظروف الاجتماعية والثورة المعرفية التي نعيشها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - سلمى الأحد 17 مارس 2019 - 19:51
ههههههه عيش نهار تسمع أخبار. علامات الساعة كترات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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57
2 - محافظ الأحد 17 مارس 2019 - 19:54
صافي كملات الباهية.اوا بالمرة حتى يجيبلها حتى الخمور ايضا داخلة في النفقة.المراة التي تدخن اصلا إمرأة فاجرة وفاسدة اما ادا وافقها زوجها على دلك فهو زنديق
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58
3 - وماذا عن الكحول الأحد 17 مارس 2019 - 20:02
وعلاش مايفتو ش حتى الا كانت تشرب اشراب (الكحول)وكتاخد المخدرات يوفر لها راجلها لضمن حقها في النفقة
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17
4 - اللهم ان هذا منكر الأحد 17 مارس 2019 - 20:08
لا أراه الا نص شيطاني يريدون به إباحة التدخين في الأوساط الأسرية وزيادة التفكيك الأسرى بعدم انحلت كل العرى، العلم يتوافق مع الدين دائما والعلم اثبت ضرر التدخين على الصحة وعلى المعاشرة نظر لنثانة فم المدخن، والدين يصنف البدع في خانة الضلالة التي هي وصاحبها في النار، فكيف يبيحه الإنسان وكيف يصبح بيت المدخنين يا عباد الله و ياقوما تطبعون مع الرديلة بكل أصنافها، وياقمي اني انصح لكم لعلكم تهتدون أن التدخين حرام في شريعة الإسلام وأنه فاحشة ما سبقكم لها قوم من قبل التدخين هو السبب الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي. يسبب السرطان في مواقع مختلفةٍ من الجسم منها الرئة والحنجرة والجلد. أمراض القلب والشرايين. يعمل على ترسيب الكولسترول الضار على جدران الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. أمراض الفم والأسنان. يعمل على التلوث البيئي بسبب وجود غاز أول أكسيد الكربون السام.
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21
5 - الفقيه اللبيب الأحد 17 مارس 2019 - 20:11
شرب الدخان حسب آراء الأطباء في هذه الأزمنة سبب موصل إلى الهلاك ، ومن الأدلة من كتاب الله تعالى قوله: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، أي : لما فيه هلاكها ، ووجه الدلالة منها كوجه الدلالة من الآية التي قبلها.

⚠️ أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» ، وكما يرى فالدخان ضرر معلوم لا يخفى على أحد ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، وهو صرفه في غير فائدة ، وصرف المال في شراء الدخان صرف للمال في غير فائدة ، فهذان دليلان من السنة على أن الدخان حرام ، أضفهما إلى الأدلة الثلاثة من كتاب الله ،

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8
6 - الواقعي الأحد 17 مارس 2019 - 20:13
على هذا الاساس ان كانت ألفت الرجال فعلى زوجها جلب الرجال لها من ضمن حقوقها.اوليس التدخين حرام ؟
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7 - salaheddine الأحد 17 مارس 2019 - 20:14
قمة الكلاخ هو مثل هذه الأمور التافهة لانهم يريدون الشهرة لا اقل ولا اكثر غير اللي تكسل ادير فتوة اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفاء منا امين
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7
8 - ههههههه الأحد 17 مارس 2019 - 20:20
ولما لا بعد الدخان والخمر أن يلبي الرجل طلب المرأة في استقدام عشيقها إلى البيت أو شيء من هذا القبيل لاشباع رغبتها الجنسية أمام زوجها طبقا لقانون حرية المرأة هههههههه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون.
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9 - rachid Saddam الأحد 17 مارس 2019 - 20:21
علماء الدين الحقيقيون في السجون اما هؤلاء اللدين يفتون في شؤون المسلمين عبارة عن بيادق تحركها الأنظمة الاستبدادية المغلوبة عن أمرها والتي تتلقى الأوامر من أسيادها وعلى رأسهم الشيخ ترامب
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10 - amouna الأحد 17 مارس 2019 - 20:23
je suis pas d'accord avec vous la femme qui fume si pas une prostituée
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-4
11 - عزوز دراع اللوز الأحد 17 مارس 2019 - 20:23
أصلا المرأة المدخنة لا تصلح لبناء أسرة مسلمة.
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12 - español الأحد 17 مارس 2019 - 20:26
انا شاب عمر33سنة لا أدخن ولا أشرب الخمر عندي منزل خاص وسيارة أنا إنسان معقول وخدام أبحث عن شارجور سامسونج دورجين
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13 - ثريا الأحد 17 مارس 2019 - 20:29
هزلت... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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14 - فتحي الأحد 17 مارس 2019 - 20:29
الحياة الاجتماعية من اكل وشرب ولباس في زمن ما اصبحت دين و قياس للاسف علما ان المحرمات شمولية وابدية الى قيام الساعة وفصلها الله عز وجل في المصحف ولم يتركها لاي نبي ورسول .
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15 - مصطفى الأحد 17 مارس 2019 - 20:31
التدخين حرام يضر بالصحة والمال، إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين، والفتوى الحقيقية لا تفصل في المهالك!
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16 - chafiq الأحد 17 مارس 2019 - 20:32
الاعداء يخططون كيف يقتلون المسلمين و انتم تخططون كيف تدمر الامه افين لكم ولما تصنعون
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17 - متتبع لهسبريس الأحد 17 مارس 2019 - 20:34
توجد دول إسلامية في آسيا تحرم التدخين ولا يباع عندها اتمنى ان نحدو نفس الطريقة ولكن عندنا يقولون انه حرام وامواله حلال
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18 - نيوجين الأحد 17 مارس 2019 - 20:34
التدخين ليس كله ضرر فهو يخفض الوزن و يقاوم التوتر stress و يبعد عنك الذباب البشري.
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19 - ولد الشعب الأحد 17 مارس 2019 - 20:37
فعلا الاسلام جاء غرببا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء، او كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم..اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين...
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20 - قمة الکلخ الأحد 17 مارس 2019 - 20:40
لاحول ولا قوة الا بالله٠انا لله وانا اليه راجعون٠جفت الصحف ورفع القلم٠
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21 - Observateur الأحد 17 مارس 2019 - 20:40
فتوى شراء الرجل السجائر لزوجته التي تثير الجدل مصدرها الجزائر .. واش باقيا لحدود الساعة، الله أعلم .. اللهم السجائر ولا القرقوبي
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22 - مدمن الأحد 17 مارس 2019 - 20:41
انها فتوى المساوات والحقوق نعم يجب اضرار المرأة كما يضر الرجل من شرب السجائر لأن الدافع الاساس على شربه مشاكل المرأة
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23 - نحن مالكيون الأحد 17 مارس 2019 - 20:43
نحن من اهل المالكية و لاعلاقة لنا بالشافعية وغيرها. المشارقة ليسوا كالمغاربة. المشارقة لهم اتجاهاتهم و نحن لنا اتحاهنا المالكي الذي لا محيد عنه.
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24 - Mohamed الأحد 17 مارس 2019 - 20:47
مع احترامي للرأي, استفتي قلبك ولو افتوك.فمن أحكام الشريعة الإسلامية لاتجوز النفقه فيما حرم الله, والتدخين يعتبر من الخبائث المحرمة شرعا، فكيف يمكن القول بعد ذلك بوجوب محرم على الزوج بوجوب إنفاقه على الزوجة, فهذا يتنافي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
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25 - ممفاااااكش الأحد 17 مارس 2019 - 20:47
سبحان الله كلشي داخ حتى ( الفقهاء ) غي هدوا معرفناش اش دوخهم
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26 - سوء فهم الأحد 17 مارس 2019 - 20:50
هذه الفتوى لم يفهمها الحنابلة والشافعية فالحكم بجواز شراء الزوج الدخان لزوجته المدخنة كان في قرون مضت لم يكن علماء المسلمين يعرفون فيها ان التدخين مضر بالصحة لضعف الطب انذاك فلم يحرموه اما اليوم فقد اثبت الطب والعلم انه مضر بالصحة بل ويقتل فحرمه الفقهاء ويأبى الحنابلة والشافعية الا ان يعيدوا هذا الحكم الى الواجهة ويفتنوا به الناس رغم انه لا شان لهذه الفتوى بزمننا الحاضر مع وجود المعلومات الكافية عن التبغ و ان تحريمه اقتصر على ذالك الزمان الذي قيل فيه ولا سبب لهذا التعنت الا الجهل والتخلف في المذاهب الاربعة اما بالنسبة للذين يتعجبون من هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي فلم يفهموا كذالك ظروف هذه الفتوى ومتى قيلت واضيفهم الى فئة الجهلة والمتخلفين .
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27 - farah الأحد 17 مارس 2019 - 20:54
أغايةُ الدِّينِ أن تُحْفوا شواربكم
يا أمةً ضحكتْ من جهلها الأمم
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