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ظروف تحطم الطائرة الإثيوبية تشبه "الأندونيسية"
الأحد 17 مارس 2019 - 23:35
أظهرت البيانات، التي تم استخلاصها من الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت الأسبوع الماضي، "تشابها واضحا" مع حادث تحطم طائرة شركة "ليون إير" الاندونيسية في أكتوبر وهي من نفس الطراز، وفقًا لوزيرة النقل الإثيوبية داجماويت موجيس.
وأضافت الوزيرة للصحفيين: "تم العثور على الصندوق الأسود في حالة جيدة مكنتنا من استخراج جميع البيانات التي يضمها تقريبا".
وذكرت أنه سيتم إصدار "المعلومات التفصيلية" المستندة إلى البيانات خلال شهر.
يذكر أن الطائرة الاثيوبية وهى من طراز بوينج 737ماكس 8 ، قد تحطمت وهى في طريقها من اديس ابابا إلى كينيا، ما اسفر عن مقتل كل ركابها وطاقم الطائرة البالغ عددهم 157.