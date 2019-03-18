دبي تستحوذ على 30 بالمائة من المناطق الحرة

هسبريس - و.م.ع

قال منظمو ملتقى الاستثمار السنوي المقرر عقده في دبي من 8 إلى 10 أبريل المقبل إن 30 بالمائة من إجمالي المناطق الحرة في الشرق الأوسط موجودة في إمارة دبي. وأضافوا في بيان أن الشرق الأوسط يعد رابع أكبر منطقة مستضيفة في العالم للمناطق الحرة من خلال 160 منطقة حرة بنسبة 7.3 بالمائة .

وتشكل المناطق الحرة المتواجدة حاليا في أكثر من 80 بالمائة من دول العالم محرك نمو لإقتصادات الدول الناشئة وتساهم بما يقرب من 30 بالمائة من حركة التجارة العالمية.وتستحوذ قارة آسيا على أعلى نسبة تواجد للمناطق الحرة تليها أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ثم الشرق الأوسط.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019 إنه مع تسارع الخطى اليوم تحولت المناطق الحرة لأكثر من مجرد أماكن لتسهيل سلسلة العمليات الخدماتية والاستثمارية بل تطور دورها في جميع أنحاء العالم كنماذج أعمال تنافسية مما يساهم في تسارع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل وتسهيل التجارة بشكل أكثر سلاسة وسهولة.

وتعد المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي. فمن المميزات التي يتم تقديمها في المناطق الحرة للشركات هي معدلات ضريبية منخفضة وإجراءات أسرع وسهولة الأعمال ووصول سريع إلى الأسواق الدولية وبنية أساسية مادية ورقمية قوية بالإضافة لإجراءات أمنية وضوابط قوية وسلسة في نفس الوقت. ويستقطب المؤتمر قائمة واسعة من صناع القرار في المجتمع الاستثماري الدولي وقادة الأعمال الإقليميين والدوليين ورواد المشاريع والأكاديميين البارزين والخبراء الماليين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات حول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.