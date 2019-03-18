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الرئيسية | خارج الحدود | مسلح وحيد نفذ "مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا

مسلح وحيد نفذ "مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا

مسلح وحيد نفذ "مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 18 مارس 2019 - 11:54

أعلن قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش، اليوم الاثنين، أن السلطات المحلية متأكدة من أن هناك مهاجما واحدا فقط نفذ "مجزرة المسجدين"، في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة "راديو نيوزيلندا" عن بوش قوله، خلال مؤتمر صحفي ،"أريد أن أؤكد للجميع أننا نعتقد أن مهاجما واحدا فقط هو المسؤول عن هذا الحادث الشنيع".

وأضاف المسؤول الأمني: "هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون هناك أشخاص آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءا مهما للغاية من تحقيقنا".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين؛ الأول في شارع دينز والثاني في شارع لينوود.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أعلنت في وقت سابق أن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين حيازة الأسلحة، وذلك في أعقاب الهجوم.

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